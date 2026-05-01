Od 1. maja promjene u isplati penzija za neke u Srpskoj

Stevan Lulić
01.05.2026 14:28

Od petka, prvog maja, na snagu stupa mjera Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske koja će promijeniti način isplate za neke korisnike.

Naime, kako je ranije najavljeno iz Fonda, od 1. maja prekida se praksa isplate penzija putem punomoći. Od tog datuma penzije će se isplaćivati isključivo na ime i lični račun penzionera.

Fond PIO je ovo najavio još u februaru ove godine.

Cilj

Iz Fonda su tada objasnili da je cilj ove mjere veća sigurnost korisnika i sprečavanja mogućih zloupotreba.

Penzioneri koji su do sada koristili ovu opciju imali su rok do 30. aprila da dostave svoje podatke o ličnom računu.

Kako je pojašnjeno, ovaj korak je ključan kako bi im se osigurala nesmetana isplata penzija nakon što nova pravila stupe na snagu početkom maja.

Bez dostavljenih podataka o računu isplata bi mogla biti obustavljena dok se ne ispune traženi uslovi, stoga se korisnicima savjetuje da ne odgađaju ovaj postupak.

Milić: Dodatna zaštita prava penzionera

Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić ranije je objasnio je da se ova mjera donosi prvenstveno s ciljem unapređenja pravne sigurnosti samih korisnika.

Kako je rekao, direktna isplata na lične račune penzionera pruža dodatnu zaštitu njihovih prava te istovremeno služi kao efikasan mehanizam za sprečavanje mogućih zloupotreba i neosnovanih isplata novčanih sredstava, osiguravajući da penzija stigne direktno onome kome je i namijenjena.

Kako bi se osiguralo da su svi pogođeni penzioneri pravovremeno informisani, Zavod je poduzeo i konkretne korake obavještavanja. Opunomoćenicima penzionera koji penziju primaju putem pošte na prednjoj strani uplatnice/čeka za januarsku, februarsku i martovsku penziju odštampano je obavještenje o nadolazećoj promjeni.

