Minus deset na prvi maj: Ovo su najhladnija mjesta u BiH

Ledeno prvomajsko jutro osvanulo je širom Bosne i Hercegovine. Na Fejsbuk stranici BH Meteo objavljene su jutrošnje temperature iz pojedinih dijelova.

U objavi se napominje da su na više lokacija oboreni rekordi kada je riječ o niskim temperaturama za ovaj period godine.

Prvi maj ove godine: Čvrsnica -10, Bjelašnica -8, Jelašinovići -7, Sokolac i Pidriš -6, Grmeč i Šeherdzik -5, Bijela Voda -4, Han Pijesak, Kakanj, Kladanj, Gornji Vakuf, Fojnica, Šipovo -3 stepena, samo su neke od najhladnijih lokacija jutros.

U Banjaluci jutros je izmjereno oko 0 stepeni, što je gotovo na granici mraza i neuobičajeno niska temperatura za početak maja.

I u većem dijelu ostatka BiH temperature su se spustile između -3 i 2 stepena, na jugu je bilo toplije.