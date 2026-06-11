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Radanović upitao bošnjačke lidere: Čija je vojska lupala krstove i ikone u SPC?

Autor:

ATV
11.06.2026 08:45

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Đorđe Radanović
Foto: ATV

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) Đorđe Radanović upitao je bošnjačke muslimanske lidere čija je vojska pucala i lupala krstove i ikone u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

"Danas 11.juna 2026.godine, pitamo bošnjačke muslimanske lidere koji su 18.marta potpisali Izjavu u Gazi Husrev begovoj biblioteci: Čija je vojska pucala i lupala krstove i ikone u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Jasenici pored Krupe?", upitao je Radanović.

On podsjeća da je snimak iz 1995.godine, lupanje i pucanje iz automatskog oružja u Crkvi javno dostupan već preko 30 godina.

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Tagovi :

Đorđe Radanović

Bošnjaci

SPC

Crkva

Krst

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