Radanović upitao bošnjačke lidere: Čija je vojska lupala krstove i ikone u SPC?

Autor:ATV
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Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) Đorđe Radanović upitao je bošnjačke muslimanske lidere čija je vojska pucala i lupala krstove i ikone u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
"Danas 11.juna 2026.godine, pitamo bošnjačke muslimanske lidere koji su 18.marta potpisali Izjavu u Gazi Husrev begovoj biblioteci: Čija je vojska pucala i lupala krstove i ikone u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Jasenici pored Krupe?", upitao je Radanović.
On podsjeća da je snimak iz 1995.godine, lupanje i pucanje iz automatskog oružja u Crkvi javno dostupan već preko 30 godina.
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