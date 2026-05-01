Otkriveno zbog čega je ugašen profil na Instagramu malom heklaču Viktoru

Priča o dječaku Viktoru, čija je vještina sa heklicom i vunicom očarala čitav region, dobila je neočekivan obrt. Iako je postao prava internet senzacija brzinom svjetlosti, Viktor se suočio sa hladnim tušem digitalnog svijeta. Njegov nalog je ugašen ne jednom, već dva puta, ostavljajući stotine hiljada pratilaca u potpunom šoku.

Viktor je dokazao da stari zanati i te kako mogu biti popularni u modernom dobu. Njegovi video snimci, u kojima s nevjerovatnom smirenošću i preciznošću stvara unikatne komade, privukli su više od 400.000 ljudi za manje od nedjelju dana. Njegova skromnost i radna etika postali su primjer pozitivnog sadržaja, a podrška je svakodnevno stizala iz svih krajeva svijeta.

Nakon što je prvi profil iznenada nestao, a ubrzo potom i rezervni nalog, internetom su počele da kruže brojne teorije zavjere. Mnogi korisnici su u komentarima sumnjali na zavidnu konkurenciju koja namjerno prijavljuje sadržaj, dok su drugi krivili algoritamske greške ili zlonamjerne hakere. Ipak, istina je daleko jednostavnija i nema nikakve veze sa Viktorovim ponašanjem ili kvalitetom onoga što on objavljuje.

Iako je Viktor pristojan i vrijedan dječak koji nije kršio opštepoznata pravila o komunikaciji na internetu, spotakao se o jedan od najstrožih temelja Instagramove politike. Prema zvaničnim uslovima korišćenja ove platforme, korisnici moraju imati najmanje 13 godina da bi posjedovali nalog. S obzirom na to da je Viktor mlađi od ove starosne granice, prijave koje su pristizale automatski su pokrenule mehanizam za gašenje profila.

Stručnjaci za društvene mreže objašnjavaju da rješenje ipak postoji, ali zahtjeva strogo poštovanje protokola. Nalozima djece mlađe od 13 godina dozvoljeno je prisustvo na platformi isključivo ako je u samom opisu profila jasno istaknuto da nalogom upravljaju roditelji ili zakonski staratelji. Nakon što je problem riješen, Viktor je na novom profilu nastavio da okuplja pratioce, a njegova priča ostaje važna lekcija za sve mlade kreativce i njihove roditelje da su u digitalnom svijetu pravila neumoljiva, bez obzira na ogroman talenat i dobru namjeru.

(Telegraf.rs)