Zabrana prevoza eksplozivnih materija i vojne opreme

Na području Republike Srpske danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada.
Dozvoljen je samo prevoz protivgradnih raketa, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju biće zabranjen i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom.
Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.
