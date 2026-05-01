Zabrana prevoza eksplozivnih materija i vojne opreme

Foto: ATV

Na području Republike Srpske danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada.

Dozvoljen je samo prevoz protivgradnih raketa, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju biće zabranjen i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.