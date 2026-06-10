Stigli rezultati Sinerovih testova

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Italijanski teniser Janik Siner obavio je medicinske testove, koji nisu dali zabrinjavajuće rezultate.
Najbolji igrač svijeta će se vratiti treninzima i nastaviti pripreme za Vimbldon.
Siner je bio u bolnici "San Rafaele" u Milanu kako bi obavio niz pregleda kod specijalista.
Testovi opterećenja bili su u granicama normale.
Siner je na Rolan Garosu pokazivao znake umora i iscrpljenosti, zbog čega je i eliminisan već u drugom kolu od Huana Manuela Serundola, uz dodatak da je znake slabosti pokazivao i na mastersu u Rimu, koji je osvojio.
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