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Stigli rezultati Sinerovih testova

10.06.2026 21:47

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Стигли резултати Синерових тестова
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Italijanski teniser Janik Siner obavio je medicinske testove, koji nisu dali zabrinjavajuće rezultate.

Najbolji igrač svijeta će se vratiti treninzima i nastaviti pripreme za Vimbldon.

Siner je bio u bolnici "San Rafaele" u Milanu kako bi obavio niz pregleda kod specijalista.

Testovi opterećenja bili su u granicama normale.

Siner je na Rolan Garosu pokazivao znake umora i iscrpljenosti, zbog čega je i eliminisan već u drugom kolu od Huana Manuela Serundola, uz dodatak da je znake slabosti pokazivao i na mastersu u Rimu, koji je osvojio.

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Janik Siner

testovi

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