Stigli rezultati Sinerovih testova

Italijanski teniser Janik Siner obavio je medicinske testove, koji nisu dali zabrinjavajuće rezultate.

Najbolji igrač svijeta će se vratiti treninzima i nastaviti pripreme za Vimbldon.

Siner je bio u bolnici "San Rafaele" u Milanu kako bi obavio niz pregleda kod specijalista.

Testovi opterećenja bili su u granicama normale.

Siner je na Rolan Garosu pokazivao znake umora i iscrpljenosti, zbog čega je i eliminisan već u drugom kolu od Huana Manuela Serundola, uz dodatak da je znake slabosti pokazivao i na mastersu u Rimu, koji je osvojio.