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Otac, majka i kćerka stradali u požaru: Tragedija u Njemačkoj

Autor:

ATV
11.06.2026 07:22

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Tri osobe poginule su u požaru u kući u gradu Frizaku u njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da su požaru stradali članovi jedne porodice: otac, majka i ćerka, kao i da je kuća gotovo potpuno izgorjela, prenio je Špigel.

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Ističe se da su ekipe hitne pomoći pronašle tri tijela tokom gašenja požara, kao i da policija istražuje uzrok požara.

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Tagovi :

Njemačka

požar

pronađeno tijelo

Vatrogasci

Hitna pomoć

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