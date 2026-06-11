Otac, majka i kćerka stradali u požaru: Tragedija u Njemačkoj

Tri osobe poginule su u požaru u kući u gradu Frizaku u njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da su požaru stradali članovi jedne porodice: otac, majka i ćerka, kao i da je kuća gotovo potpuno izgorjela, prenio je Špigel.

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Ističe se da su ekipe hitne pomoći pronašle tri tijela tokom gašenja požara, kao i da policija istražuje uzrok požara.