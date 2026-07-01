PU Trebinje upozorava građane: Ove greške nikako ne pravite prije odlaska na odmor

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve građane da preduzmu adekvatne mjere zaštite svoje imovine posebno tokom odsustva iz stambene jedinice.

S obzirom, da je u toku ljetna sezona i sezona godišnjih odmora, kada se očekuje povećan broj građana na području Policijske uprave Trebinje, potrebno je da je da građani obrate dodatnu pažnju na sumnjiva i nepoznata lica u svom neposrednom okruženju.

Prilikom napuštanja kuće ili stana, savjetujemo da se ulazna vrata zaključavaju, čak i ako se radi o kraćem napuštanju. Takođe, potrebno je u zatvoriti sve prozore i balkonska vrata, ali ne treba spustiti roletne. Poželjno je da je uključeno svjetlo u večernjim časovima, kako se ne bi ostavljao utisak da je kuća/stan prazan;

Ukoliko imate mogućnost, ugradite pomoćnu bravu, alarm itd.

Nikada ne ostavljajte ključ ispod otirača, u obući, u saksijama za cvijeće i slično. To su prva mjesta na kojima kriminogena lica ga potraže;

Kada napuštate stambenu jedinicu, na više dana, o tome je potrebno obavijestiti osobu od povjerenja koja će da obilazi stan/kuću dok vas nema;

Dragocjenosti kao sto je novac, nakit ili bilo koji drugi predmet od vrijednosti potrebno je ostaviti u sefu ili dati licu od povjerenja na čuvanje;

Prilikom odlaska npr. na godišnji odmor, poželjno je da zamoliti najbližeg komšiju da obrati pažnju na vašu kuću ili stan i da ukoliko primjeti sumnjive i nepoznate osobe pozove policiju na besplatni broj telefona „122“;

Na društvenim mrežama ne objavljujte snimke, fotografije, lokacije niti bilo kakve druge informacije koje potvrđuju da ste odsutni iz stana/kuće.

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje će tokom ljetne sezone da pojačaju svoje prisustvo na ulicama, da intenziviraju mjere i radnje s ciljem onemogućavanja izvršenja imovinskih krivičnih djela. , saopšteno je iz PU Trebinje.

Za pet mjeseci 2026. godine, na području Policijske uprave Trebinje evidentirano je 21 imovinsko krivično djelo, više za 31,3% u odnosu na isti period u 2025. godini. Po nepoznatom počiniocu evidentirano je 10 krivičnih djela, od čega je osam rasvijetljeno.