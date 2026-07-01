Tragedija nakon pobjede Meksika nad Ekvadorom: Tri navijača poginula u velikoj gužvi

Proslava pobjede Meksika nad Ekvadorom na Svjetskom prvenstvu završila se tragično u Meksiko Sitiju, gdje su tri osobe poginule u stampedu, potvrdile su lokalne vlasti. Žrtve su 44-godišnji muškarac, 48-godišnja žena i 19-godišnja djevojka, javlja Evronjuz .

Tragičan ishod proslave

Hitne službe su pozvane u naselje Huarez u utorak uveče nakon izvještaja da su tri osobe izgubile svijest tokom ulične zabave. Uzrok smrti je gušenje, prema gradskom zdravstvenom odeljenju.

Na lice mjesta su poslati bolničari, vatrogasci i policija. Uprkos pokušajima prve pomoći i reanimacije, kao i hitnom prevozu u bolnicu, žrtve nisu mogle biti spasene i tamo su proglašene mrtve.

Reakcija gradskih vlasti

Predsjednica vlade Meksiko Sitija, Klara Brugada Molina, oglasila se na društvenim mrežama. „U kontaktu smo sa njihovim porodicama kako bismo im pružili svu potrebnu podršku“, rekla je. „Od srca izražavam najdublje saučešće njihovim voljenima. Ponavljamo naš poziv da uvijek slavimo odgovorno, sa oprezom i empatijom“, dodala je Molina.

Meksiko se plasirao u osminu finala

Pobjeda Meksika nad Ekvadorom od 2:0 izazvala je euforično slavlje na stadionu Asteka i širom prestonice, a golovi Raula Himeneza i Hulijana Kinjonesa obezbjedili suorganizatorima turnira mjesto u osmini finala.

Meksiko će se u četvrtfinalu sljedeće suočiti sa Engleskom Tomasa Tuhela ili Demokratskom Republikom Kongo. Taj meč će se igrati u Atlanti u srijedu. Ukoliko se Meksiko plasira u četvrtfinale, mogao bi da se suoči sa Brazilom Karla Ančelotija ili Norveškom.

(indeks)