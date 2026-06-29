Meksički „Betmen“ hvata kradljivce motora i lijepi ih na stubove

Meksička policija traga za osvetnikom pod nadimkom „Betmen“ koji je lovio osumnjičene kradljivce motocikala i lijepio ih na ulične svjetiljke u gradu Lagos de Moreno.

Tokom perioda od deset dana, počev od 13. juna, najmanje pet muškaraca je pronađeno bespomoćno obmotano selotejpom, izvještava Njujork post .

Neobične metode

Mnogi od navodnih lopova imali su nacrtane brkove i mačje brkove na licima i na njima ispisanu špansku riječ za „lopov“. Fotografije incidenata na društvenoj mreži X objavio je meksički novinar Luis Kardenas, koji je osvetnika nazvao „Betmenom iz Lagos de Morena“. Pored vezanih muškaraca, osvetnik je ostavio navodno ukradene motocikle kako bi ukazao na njihova nedjela.

🇲🇽 Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles



In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026

Na jednoj od fotografija su dva muškarca zalepljena leđima uz stub, sa ružičastim znakom iznad glava i motociklom ostavljenim ispred njih.

Reakcija vlade

Državni sekretar za bezbjednost Huan Pablo Ernandez rekao je da policija tretira vezane muškarce kao žrtve i da pokušava da uhapsi počinioca. Muškarci koji su pronađeni su oslobođeni i primaju medicinsku pomoć zbog zadobijenih povreda.

Još uvijek nije poznato da li je protiv njih pokrenuta istraga zbog navodnih krađa. Još uvijek nije bilo hapšenja u vezi sa ovim slučajem, ali je policija izvjestila da je identifikovala dva vozila koja bi mogla biti povezana sa incidentima.

(indkes)