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Dvoje djece s Balkana pronađeno mrtvo blizu vojne baze: Tijela su bila ukočena, na koži opekotine

29.06.2026 08:57

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Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Dvoje djece pronađeno je mrtvo u automobilu u selu Ksilofagu na Kipru. Tragedija se dogodila u subotu uveče u selu u okrugu Famagusta, koji spada pod jurisdikciju britanske vojne baze Dhekelia.

Žrtve su brat i sestra, uzrasta osam i 10 godina, koji su doputovali iz Bugarske da letnji raspust provedu sa ocem.

Prema riječima gradonačelnika Ksilofagua, Georgija Julijanosa, tragedija se dogodila kada su otac i njegova partnerka krenuli na posao u subotu ujutru. Vjeruje se da su djeca potom ušla u automobil parkiran u blizini i, iz još uvijek nejasnih razloga, ostala zaključana unutra. Automobil je ostavljen napolju, blizu stambenog kompleksa.

Prijava o dvoje djece bez svijesti podnijeta je policiji u britanskoj bazi ubrzo poslije 18 časova. Policijske i medicinske ekipe su odmah poslate na lice mjesta.

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Po dolasku, bolničari su konstatovali da su tijela ukočena, što ukazuje da je smrt nastupila satima prije nego što su pronađena. Na koži djece su se takođe vidjele površinske opekotine izazvane dužim izlaganjem visokim temperaturama u zatvorenom automobilu.

Dvoje djece je prevezeno u bolnicu, gdje su ljekari samo konstatovali smrt. Prema prvim izvještajima, uzrok je gušenje i toplotni udar usljed ekstremne temperature. Čeka se sudsko-medicinski pregled i obdukcija, kojima će biti utvrđen tačan uzrok smrti.

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Nakon incidenta, otac djece i njegova partnerka su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo iz nehata koje je prouzrokovalo smrt.

Istražitelji ispituju svedoke i rođake kako bi utvrdili tačan redoslijed događaja i kako su djeca završila zaključana u automobilu.

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