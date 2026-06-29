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Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao na 1.450

29.06.2026 07:18

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Број погинулих у земљотресу у Венецуели порастао на 1.450
Foto: Tanjug / AP / Pedro Mattey

Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 1.450, izjavio je danas visoki venecuelanski zvaničnik Horhe Rodrigez.

Govoreći za državnu televiziju, Rodrigez je naveo da je broj povređenih dostigao 3.150 i da je pogođena 12.721 porodica, preneo je Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, ukupno 774 objekta je oštećeno ili uništeno.

Od toga je 189 zgrada pretrpelo potpunu štetu, dok je 585 delimično oštećeno.

Među pogođenim objektima nalazi se i 38 bolnica, a Rodrigez je rekao da vlasti ubrzano rade na njihovoj obnovi.

On je dodao da je pomoć do sada pružena za 73.937 porodica, dok je stanovništvu distribuirano više od 7,2 miliona kilograma hrane.

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Tagovi :

Venecuela

Zemljotres

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