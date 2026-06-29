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Počinje upis u banjalučke vrtiće

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 07:15

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Вртић, Бањалука
Foto: ATV

Konkurs za prijem djece u vrtiće Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka otvoren je od 29. juna do 10. jula.

Na raspolaganju je oko 550 slobodnih mjesta, a prijave sa dokumentacijom se podnose svakog radnog dana od 07:00 do 13:00 časova, saopšteno je iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Podsjećanja radi, u Banjaluci veliki broj mališana čeka na vrtić, a prema posljednjim podacima, riječ je o čak više od 2.000 djece.

Kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio više od 20 miliona KM prethodnih godinu dana za vrtiće u 18 lokalnih zajednica širom Srpske, gdje su poslovi u različitim fazama - od pripremne dokumentacije do završetka izgradnje objekata.

Dok su u pojedinim lokalnim zajednicama radovi već počeli ili su pri kraju, u Banjaluci se još čeka početak realizacije projekata. Iz Grada su poručili da su svoj dio posla uradili.

U dopisu koji je Kabinet predsjednika Republike Srpske uputio Gradu prošle godine zatražene su informacije o statusu projekata i dokumentaciji neophodnoj za početak gradnje. Prema navodima, odgovor nije dostavljen.

Broj zahtjeva za upis raste iz godine u godinu, a predškolske ustanove rade na granici raspoloživih kapaciteta. Dok traju polemike o tome gdje je nastao zastoj i ko koči projekat, pet najavljenih vrtića i dalje postoji samo na papiru, a roditelji i dalje čekaju konkretno rješenje.

Shodno navedenom, Banjaluka je još jednu upisnu sezonu dočekala nespremna, a na roditeljima one djece koja nisu dobila mjesto u vrtiću, ostaje da se snalaze kako znaju i umiju.

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Vrtić

Banjaluka

upis u vrtić

Republika Srpska

dokumentacija

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