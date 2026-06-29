Tijelo žene pronađeno je u koferu: Uhapšen muškarac

Britanac Metju Ešli Foster-Smit uhapšen je u Ekvadoru nakon što je tijelo žene pronađeno u koferu u Kolumbiji. Prema riječima istražitelja, 46-godišnji Foster-Smit je osumnjičen da je 18. juna ubio 36-godišnju Nataliju Viljalbu u stanu u naselju Čiko u Bogoti.

Dan prije hapšenja, dao je izjavu britanskom tabloidu The Sun, tvrdeći da nije bio na mjestu zločina.

„Gledala sam utakmicu Engleska protiv Hrvatske na velikom ekranu u irskom pabu, tako da to nisam mogla biti ja. Poslije utakmice sam otišla u tržni centar, malo prošetala, kupila sladoled i kasnije se vratila da gledam ostale utakmice“, rekla je Foster-Smit.

Gradonačelnik Bogote: Ovaj bolan slučaj neće proći nekažnjeno

Utakmica Engleska-Hrvatska odigrana je u Dalasu 17. juna u okviru Svetskog prvenstva. List „San“ izvještava da je osumnjičeni ponovo pozvao novine u petak, neposredno prije hapšenja. Izvor lista tvrdi da su vlasti uspjele da ga lociraju zahvaljujući telefonskim pozivima koje je uputio.

Kolumbijsko državno tužilaštvo je na društvenoj mreži X objavilo da je Foster-Smit optužena da je pretukla Viljalbu do smrti, zatim njeno tijelo stavila u kofer kako bi prikrila zločin i pobjegla sa mjesta zločina.

Britanska policija okruga Dorset takođe je učestvovala u njegovoj potrazi, a on je uhapšen na međunarodnom aerodromu u Kitu, glavnom gradu Ekvadora. Kolumbijski tužioci su prethodno izdali poternicu za njim, a Interpol je izdao crvenu poternicu.

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Gradonačelnik Bogote Karlos Fernando Galan zahvalio se policiji Dorseta na pomoći u operaciji. „Ovaj bolan slučaj neće proći nekažnjeno“, rekao je.

Osuđen je za proganjanje

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova potvrdio je da britanske vlasti pružaju konzularnu pomoć uhapšenom državljaninu i da su u kontaktu sa lokalnim vlastima u Ekvadoru.

Foster-Smit je prethodno osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora zbog krivičnih djela praćenja počinjenih 2023. godine. Nakon puštanja iz zatvora, stavljen je pod stalna ograničenja, koja je dobila policija Dorseta kako bi zaštitila žrtvu.

Prema nalogu za praćenje, koji je u januaru izdao Prekršajni sud u Pulu, Foster-Smit je bio obavezan da redovno kontaktira policiju, prijavljuje svoju adresu i podatke o vozilu, a zabranjeno mu je i da kontaktira žrtve. Takođe mu je bilo ograničeno korišćenje elektronskih komunikacionih uređaja.

(indeks)