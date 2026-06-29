Стигли смо до врхунца, све је у црвеном

Аутор:АТВ редакција
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Због високих температура које се очекују данас и сутра издата су црвена упозорења. На врхунцу топлотног таласа очекује се температура до 40 степени.
За бањалучку регију данас се прогнозира температура до 39 степени, а исто нас очекује и сутра. Овакво вријеме задржаће се до сриједе када долази до освјежења.
Киша ће спустити температуру на 34 степена, а значајнији пад нас очекује у четвртак када ће максимална ићи до 23.
Освјежење ће потрајати до краја ове седмице уз падавине и у петак. Викенд доноси стабилизацију и постепен расте температуре која би почетком наредне седмице поново могла да прелази 30 степени.
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