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Стигли смо до врхунца, све је у црвеном

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:00

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Стигли смо до врхунца, све је у црвеном
Фото: Envato/EwaStudio

Због високих температура које се очекују данас и сутра издата су црвена упозорења. На врхунцу топлотног таласа очекује се температура до 40 степени.

За бањалучку регију данас се прогнозира температура до 39 степени, а исто нас очекује и сутра. Овакво вријеме задржаће се до сриједе када долази до освјежења.

Киша ће спустити температуру на 34 степена, а значајнији пад нас очекује у четвртак када ће максимална ићи до 23.

Освјежење ће потрајати до краја ове седмице уз падавине и у петак. Викенд доноси стабилизацију и постепен расте температуре која би почетком наредне седмице поново могла да прелази 30 степени.

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Тагови :

топлотни талас

врућина

Упозорење

метеоаларм

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