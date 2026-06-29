Logo

Akcija u Rusiji: Priveden muškarac koji je planirao napad na sinagogu

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 09:02

Komentari:

0
Акција у Русији: Приведен мушкарац који је планирао напад на синагогу

Agenti ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/ priveli su muškarca koji je planirao da izvrši teroristički napad na sinagogu u ruskom gradu Jaroslavlj, saopšteno je iz FSB-a.

U saopštenju se navodi da je "terorista" kupio komponente za izradu Molotovljevog koktela, te da je planirao da ga upotrijebi u napadu na sinagogu.

Iz FSB-a tvrde da je osumnjičeni planirao da se nakon napada pridruži međunarodnoj terorističkoj organizaciji u Siriji, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

sinagoga

FSB

Komentari (0)

Više iz rubrike

Војска војници парада

Svijet

Dvoje djece s Balkana pronađeno mrtvo blizu vojne baze: Tijela su bila ukočena, na koži opekotine

2 h

0
Савезник Хезболаха: Предсједник либанског парламента одбацио споразум с Израелом

Svijet

Saveznik Hezbolaha: Predsjednik libanskog parlamenta odbacio sporazum s Izraelom

2 h

0
Ротација

Svijet

Tijelo žene pronađeno je u koferu: Uhapšen muškarac

3 h

0
Број погинулих у земљотресу у Венецуели порастао на 1.450

Svijet

Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao na 1.450

4 h

0

  • Najnovije

11

22

Počeo sastanak o obilježavanju 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

11

20

Majka i njen 18 dana star sin izvučeni iz ruševina: "To me je motivisalo da ostanem budna"

11

17

Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

11

15

Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

11

07

„Radije ću ovdje poginuti nego da bježim“ - svjedočanstvo Željka Lazića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima