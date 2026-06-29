Akcija u Rusiji: Priveden muškarac koji je planirao napad na sinagogu

Agenti ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/ priveli su muškarca koji je planirao da izvrši teroristički napad na sinagogu u ruskom gradu Jaroslavlj, saopšteno je iz FSB-a.

U saopštenju se navodi da je "terorista" kupio komponente za izradu Molotovljevog koktela, te da je planirao da ga upotrijebi u napadu na sinagogu.

Iz FSB-a tvrde da je osumnjičeni planirao da se nakon napada pridruži međunarodnoj terorističkoj organizaciji u Siriji, prenosi Srna.