Istorijski dan na Mundijalu: Očoa pisao istoriju

Završena je grupna faza u grupi A na Svjetskom prvenstvu, a dan je obilježila istorijska senzacija selekcije Južne Afrike i novi rekord legendarnog Giljerma Očoe.

Meksiko je potvrdio prvo mjesto i maksimalan učinak ubjedljivom pobjedom nad Češkom od 3:0. Meč na kultnom stadionu "Asteka" ostaće upamćen i po ulasku u igru legendarnog golmana Giljerma Očoe, koji je tako upisao nastup na svom čak šestom Svjetskom prvenstvu u karijeri.

Ipak, priča dana je Južna Afrika, koja je minimalnim trijumfom nad Južnom Korejom (1:0) ispisala zlatne stranice svog fudbala. Heroj nacije postao je Maseko golom u 64. minutu, dok je golman Vilijams velikom odbranom u sudijskoj nadoknadi sačuvao prednost i lansirao popularnu "Bafana Bafanu" prvi put u istoriji u nokaut fazu Mundijala.

Korejcima je za prolaz bio dovoljan i bod, ali su zbog previše bojažljive igre kažnjeni eliminacijom.

Tabela grupe A: Meksiko 9, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, Češka 1 bod.

U osmini finala Južna Afrika će igrati protiv Kanade, dok Meksiko čeka svog protivnika.