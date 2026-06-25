Logo
Large banner

Istorijski dan na Mundijalu: Očoa pisao istoriju

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 07:23

Komentari:

0
Голмана Мексика Гиљерма Очоу (13) саиграчи бацају у знак славља након утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Чешке и Мексика у Мексико Ситију, у сриједу, 24. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Eduardo Verdugo (STF)

Završena je grupna faza u grupi A na Svjetskom prvenstvu, a dan je obilježila istorijska senzacija selekcije Južne Afrike i novi rekord legendarnog Giljerma Očoe.

Meksiko je potvrdio prvo mjesto i maksimalan učinak ubjedljivom pobjedom nad Češkom od 3:0. Meč na kultnom stadionu "Asteka" ostaće upamćen i po ulasku u igru legendarnog golmana Giljerma Očoe, koji je tako upisao nastup na svom čak šestom Svjetskom prvenstvu u karijeri.

Ipak, priča dana je Južna Afrika, koja je minimalnim trijumfom nad Južnom Korejom (1:0) ispisala zlatne stranice svog fudbala. Heroj nacije postao je Maseko golom u 64. minutu, dok je golman Vilijams velikom odbranom u sudijskoj nadoknadi sačuvao prednost i lansirao popularnu "Bafana Bafanu" prvi put u istoriji u nokaut fazu Mundijala.

Korejcima je za prolaz bio dovoljan i bod, ali su zbog previše bojažljive igre kažnjeni eliminacijom.

Tabela grupe A: Meksiko 9, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, Češka 1 bod.

U osmini finala Južna Afrika će igrati protiv Kanade, dok Meksiko čeka svog protivnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Meksiko

Južna Afrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Svijet

U Venecueli proglašeno vanredno stanje zbog dva razorna zemljotresa

5 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijena nafte i danas u padu

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 25. jun: Škorpije donose dobru odluku, Ribe uživaju u ljubavi

5 h

0
Спасиоци претражују рушевине срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у сриједу, 24. јуна 2026.

Svijet

Dva jaka zemljotresa pogodila Venecuelu u razmaku od jednog minuta

5 h

0

Više iz rubrike

Од ових мечева зависи пролаз БиХ у нокаут фазу

Fudbal

Od ovih mečeva zavisi prolaz BiH u nokaut fazu

13 h

0
Велике шансе за нокаут фазу: БиХ савладала Катар

Fudbal

Velike šanse za nokaut fazu: BiH savladala Katar

15 h

3
Бастијан Швајнштајгер прави селфи насмијан на планинском видиковцу у бордо мајици.

Fudbal

Švajnštajger optužen za rasizam

17 h

0
Меси на утакмици с Алжиром

Fudbal

Mesi danas puni 39. godina: Evo kako proslava rođendan

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

12

18

Dodik: Dajem Bakiru saglasnost da objavi snimak našeg razgovora

12

09

Ovi simptomi ukazuju da ne pijete dovoljno vode

12

07

Minić: Izetbegović od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu

12

05

Perišić za ATV: HE Višegrad - najbolji proizvođač u sistemu Elektroprivrede

11

58

Mladi pjevač pokazao kako izgleda njegov život van estrade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner