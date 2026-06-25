Istorijski dan na Mundijalu: Očoa pisao istoriju

Autor:ATV redakcija
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Završena je grupna faza u grupi A na Svjetskom prvenstvu, a dan je obilježila istorijska senzacija selekcije Južne Afrike i novi rekord legendarnog Giljerma Očoe.
Meksiko je potvrdio prvo mjesto i maksimalan učinak ubjedljivom pobjedom nad Češkom od 3:0. Meč na kultnom stadionu "Asteka" ostaće upamćen i po ulasku u igru legendarnog golmana Giljerma Očoe, koji je tako upisao nastup na svom čak šestom Svjetskom prvenstvu u karijeri.
Ipak, priča dana je Južna Afrika, koja je minimalnim trijumfom nad Južnom Korejom (1:0) ispisala zlatne stranice svog fudbala. Heroj nacije postao je Maseko golom u 64. minutu, dok je golman Vilijams velikom odbranom u sudijskoj nadoknadi sačuvao prednost i lansirao popularnu "Bafana Bafanu" prvi put u istoriji u nokaut fazu Mundijala.
Korejcima je za prolaz bio dovoljan i bod, ali su zbog previše bojažljive igre kažnjeni eliminacijom.
Tabela grupe A: Meksiko 9, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, Češka 1 bod.
U osmini finala Južna Afrika će igrati protiv Kanade, dok Meksiko čeka svog protivnika.
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