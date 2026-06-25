Dva jaka zemljotresa pogodila Venecuelu u razmaku od jednog minuta

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta.

Zvaničan broj stradalih i povrijeđenih još nije saopšten ali se pretpostavlja da je broj ogroman.

Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama.

Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. U glavnom gradu, Karakasu, su se pojedine zgrade srušile, a spasilačke službe, policija, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite tragaju za preživjelima.

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Lokalni zvaničnici u opštini Čakao saopštili su da ima povrijeđenih i poginulih, ali bez preciziranja broja.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da su dva zemljotresa iza sebe ostavila katastrofalan broj poginulih. Poručio je i da su Sjedinjene Države spremne odmah reagovati.

(Tanjug)