Japanci trikovima štede gorivo

Vozači u Japanu od samog početka učeni su nekim trikovima za uštedu goriva - racionalnost je ideja vodilja, a u nastavku donosimo spisak navika koje i vi možete da usvojite.

Jedna od najčešćih grešaka je naglo ubrzavanje. Zbog toga smješa vazduha i goriva ne sagorijeva efikasno, što dovodi do veće potrošnje i stvaranja ostataka, poput čađi koja može oštetiti katalizator. Efikasna vožnja podrazumijeva postepeno ubrzavanje.

Najbolje je zamisliti da u automobilu prevozite vruću tečnost, a svaki nagli pokret bi je prosuo. Isti princip možete primijeniti na papučicu gasa kako biste smanjili potrošnju i poboljšali mehaniku automobila, prenosi Jutarnji list.

Predviđanje saobraćaja

Gradski saobraćaj je jedan od najvećih neprijatelja efikasne potrošnje. Mnogi vozači ubrzavaju do posljednjeg trenutka pred crvenim svjetlom na semaforu i onda naglo koče. Ispravan način je predviđanje, što znači da na vrijeme sklonite nogu sa gasa i pustite automobil da se sam kotrlja. Ova tehnika, ako se primjenjuje stalno, donosi značajnu uštedu na svakodnevnim rutama.

Nevidljivi faktor potrošnje

Stanje vozila utiče na potrošnju više nego što mislite. Gume su jedina tačka kontakta sa asfaltom, a blago viši pritisak od preporučenog smanjuje otpor kotrljanja. Rezultat je da motor treba manje napora za pokretanje automobila, što znači i manju potrošnju. Ipak, pritisak u gumama uvek treba provjeravati kada su hladne kako bi mjerenje bilo tačno.

Osim toga, drugi elementi poput filtera vazduha direktno utiču na potrošnju. Začepljen filter ograničava ulaz vazduha, pa motor mora da nadoknadi taj nedostatak većom količinom goriva.

Prazan hod i suvišna težina

Ostavljanje automobila da radi u mjestu je loša navika. Motor može potrošiti i do jednu litru goriva na sat u praznom hodu, bez ikakve koristi. U situacijama potpunih zastoja i dugih čekanja, isključivanje motora je efikasnije rješenje.

Preveliko opterećenje automobila takođe smanjuje efikasnost. Svakih 50 kilograma dodatne težine može povećati potrošnju za oko dva odsto. Uklanjanje nepotrebnog tereta iz prtljažnika je jedan od najjednostavnijih načina za poboljšanje performansi. Alati, zaboravljeni predmeti ili bilo kakav dodatni teret primoravaju motor da radi više pri svakom ubrzanju.

Aerodinamika i planiranje vožnje

Iznad određene brzine mora se uzeti u obzir otpor vazduha. Vožnja sa otvorenim prozorima ili nošenje predmeta poput krovnih nosača stvara turbulencije koje povećavaju potrošnju. Na otvorenom putu je efikasnije voziti sa zatvorenim prozorima i umereno koristiti klima-uređaj. Takođe, postavljanje klime na razumnu temperaturu sprečava pretjerano korišćenje kompresora.

Iskorišćavanje inercije automobila je još jedna ključna tačka. Prije uspona, povećanje brzine na ravnom dijelu puta omogućava lakše savladavanje uzbrdice uz manji napor motora. Kada dosegnete vrh, idealno je otpustiti gas i pustiti da se automobil spušta koristeći sopstvenu težinu.

Detalji koji čine razliku na pumpi

Čak i sam trenutak točenja goriva može imati mali uticaj. Sipanje goriva rano ujutru, kada je ono hladnije i gušće, omogućava dobijanje veće stvarne količine energije po litru. Takođe je preporučljivo izbjegavati točenje odmah nakon što je cisterna napunila rezervoare na pumpi, jer se tada sa dna mogu podići nečistoće.