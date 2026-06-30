Mnogi misle da je ovaj znak samo preporuka, ali kazne im stižu

Autor:ATV redakcija
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Ako ovog ljeta putujete automobilom kroz Evropu, obratite pažnju na novi saobraćajni znak koji je uveden u Španiji. Mnogi misle da je samo preporuka - kazne stižu.
Mnogi vozači ga pogrešno tumače, ali njegovo nepoštovanje može da donese kaznu od čak 200 evra.
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Riječ je o znaku S-15b, koji označava posebnu saobraćajnu traku namijenjenu vozilima sa najmanje dvije osobe. Upravo zbog plave boje, koja se najčešće povezuje sa obavještenjima, veliki broj vozača pogrešno smatra da je njegovo poštovanje dobrovoljno.
Na znaku je prikazan automobil sa dvije osobe i oznaka 2+, što znači da ovom trakom smiju da se kreću samo vozila u kojima se nalaze najmanje dvije osobe – vozač i još jedan putnik.
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Na pojedinim dionicama mogu se pojaviti i oznake 3+ ili 4+, koje zahtijevaju još veći broj putnika u vozilu.
Ove trake, poznate kao Bus-VAO, uvedene su kako bi podstakle zajedničku vožnju, smanjile gužve i emisiju štetnih gasova, piše "Avaz".
Pored automobila sa dovoljnim brojem putnika, ovom trakom mogu da se kreću i:
Bez obzira na broj putnika, traku mogu koristiti i autobusi, taksi vozila, vozila hitnih službi tokom intervencija, kao i automobili koji prevoze osobe sa invaliditetom uz odgovarajuću oznaku.
Vozači koji koriste ovu traku bez ispunjavanja uslova rizikuju kaznu od 200 evra.
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Kontrolu vrše saobraćajna policija i sistemi za automatsku kontrolu. Španija dodatno ulaže u novu tehnologiju, pa će od 2026. godine na pojedinim auto-putevima biti postavljene kamere koje automatski prepoznaju broj putnika u vozilu i evidentiraju prekršaje.
Trake za vozila sa više putnika nisu novost samo u Španiji.
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Slična pravila već godinama postoje u Francuskoj i drugim evropskim državama kao dio mjera za smanjenje saobraćajnih gužvi i zagađenja.
Pored znaka S-15b, Španija je uvela i nove saobraćajne znakove koji upozoravaju na smanjenu vidljivost, regulišu zabranu kretanja električnih trotineta na pojedinim dionicama i uređuju ulazak u zone niskih emisija.
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