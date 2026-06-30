Vrućina "ubija“ automobil, morate da mu pomognete: Ovo je ključno kada otvorite haubu

Visoke temperature jedva podnosimo, ali nije lako ni našim četvorotočkašima! Paklene vrućine negativno utiču na sve vitalne dijelove automobila, posebno ako nije potpuno u ispravnom stanju i ako se prekomerno vozi.

Na usijanim danima, automobil je izložen povećanom opterećenju. Motor, gume, kočnice i karoserija su posebno ugroženi. Stoga se rizik od oštećenja značajno povećava tokom ljeta. Visoke temperature smanjuju otpor materijala i povećavaju rizik od većih oštećenja automobila. Zato je neophodno da motor bude potpuno u ispravnom stanju i čist. Ispravan motor blagovremeno otvara termostat i uključuje ventilator, a čist motor bolje oslobađa toplotu u okolinu i bolje hladi. Najvažnije - evo koliko treba ulja

Naravno, treba ga dobro snabdeti „tečnostima koje život znače“, prije svega motornim uljem i rashladnom tečnosti. Više motornog ulja bolje hladi, a preporučuje se da ulje bude blizu maksimuma (na mjernoj šipki). Rashladna tečnost treba da bude u ekspanzionom rezervoaru u sredini. Mnogi zaboravljaju da i baterija zahteva negu, bez obzira na to što ne zahteva održavanje. Zato je preporučljivo da proverite akumulator na servisnoj stanici prije nego što krenete na put.

Ekstremna vrućina takođe negativno utiče na sve elektronske uređaje u vašem automobilu, od radio-aparata/mp3 plejera do mobilnih telefona ostavljenih u vrućim pregradama. Sve su to detalji o kojima treba voditi računa tokom vrelih ljetnjih dana. Međutim, izbor parking mjesta će mnogo pomoći ako se automobil barem djelimično ostavi u hladu. Automobil koji je bio vruć od dužeg stajanja na suncu teško je ohladiti, a toplota koju generiše motor dodatno pogoršava stanje i povećava toplotno opterećenje vitalnih delova.

Pritisak u gumama

Prema propisima i ljeti

Mnogi ljudi prave grešku što ljeti smanjuju pritisak vazduha u gumama. Međutim, guma se tada više uvija i brže zagreva. Zato koristite ispravan pritisak u gumama i ljeti. Pošto obično idete na put sa punim teretom, naduvajte gume na pritisak za puno opterećenje.

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Iako su moderne gume tretirane UV stabilizatorima, odnosno zaštićene su od ultraljubičastog zračenja, velika toplota podstiče oštećenja. Pažljivo pregledajte površinu gume, posebno meke bočne zidove. Obavezno pregledajte i unutrašnjost. Ako primetite pukotine ili veća oštećenja na gumi, zamijenite je. Da biste vratili izgubljenu elastičnost gume nakon letnjeg „sunčanja“, preporučuje se da ih premažete posebnim zaštitnim sredstvom.

Rad klima uređaja

Hladi unutrašnjost, greje motor

Ispravno funkcionisanje klima uređaja značajno utiče na efikasnost hlađenja i udobnost boravka u kabini. Tada će se trošiti manje goriva jer motor pokreće kompresor, koji komprimuje gasovito rashladno sredstvo. Manje potrošeno gorivo znači manje zagrevanje motora i manje mehaničko i termičko opterećenje. Efikasnost klima uređaja će se povećati zamijenom filtera za polen, kao i čišćenjem isparivača i kondenzatora. Važno je podesiti unutrašnju temperaturu za najviše 6°C niže, jer će to smanjiti potrošnju goriva i opterećenje motora, a takođe će zaštititi vaše zdravlje.

Turbopunjač

Pregrejan postaje užaren

Turbopunjač je sklop turbine i punjača (ventilatora ili kompresora). Turbina se pokreće protokom izduvnih gasova i nalazi se na istoj osovini kao i punjač i koristi se za njegovo pokretanje.

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Zagrejani izduvni gasovi zagrevaju turbinu na više od 850°C, a u slučaju benzinskog motora, čak i iznad 950°C. Kako se spoljašnja temperatura povećava, turbopunjač se takođe zagrijava, posebno kod motora koji su poboljšani „čip-tjuningom“. Zbog toga je važno koristiti potpuno sintetičko ulje, koje je otpornije na visoke temperature, i nakon velikog opterećenja, motor ne treba naglo isključivati. Ovo odmah zaustavlja cirkulaciju ulja, koje hladi turbopunjač, i on može da se karbonizuje. Termički šok može uništiti zaptivke i deformisati osovinu.

(autoportal)