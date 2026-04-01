Radite od kuće, manje putujte: Dramatično upozorenje građanima

Energetske posljedice rata na Bliskom istoku će se dugo osjećati, a Evropska komisija (EK) priprema paket mjera za pomoć građanima i kompanijama, rekao je povjerenik za energiju Dan Jergensen.
Dodao je da će prijedlog uključivati snižavanje poreza na električnu energiju i smanjenje tarifa za prenosne mreže.
"Ne bi trebalo da imamo iluzije da će posljedice ove krize na energetska tržišta biti kratkotrajne, jer neće“, izjavio je Jergensen na konferenciji za novinare poslije virtuelnog sastanka ministara energetike zemalja članica Evropska unija.
Jergensen je naveo podatke prema kojima je cijena gasa u EU od početka sukoba na Bliskom istoku porasla oko 70 odsto, a nafte 60 odsto, dok je za uvoz fosilnih goriva potrošeno dodatnih 14 milijardi evra za samo mjesec dana.
Povjerenik je pozvao članice Unije da na energetsku krizu odgovore koordinisano, uz mjere koje moraju biti ciljane i privremene. Takođe je istakao da EU ne smije zaboraviti dugoročni cilj - punu nezavisnost od uvoza fosilnih goriva, prenosi "Indeks".
"Ova kriza još jednom pokazuje da se Evropa suočava sa strukturnom ranjivošću na spoljne energetske šokove, što je povezano sa zavisnošću od uvoza fosilnih goriva“, rekao je Jergensen.
"Energetska nezavisnost je strateški imperativ – i ekonomski i bezbednosni, ne samo klimatski", dodao je.
U govoru koji podsjeća na rane dane pandemije KOVID-19, Jergensen je upozorio da se Evropa nalazi u "veoma ozbiljnoj situaciji“ bez jasnog kraja.
"Čak i da sutra zavlada mir, povratak u normalu neće se desiti uskoro“, rekao je.
"Što više nafte uštedite - posebno dizela i avionskog goriva - svima će biti bolje“, poručio je Jergensen, potvrđujući navode da Brisel želi da građani Evrope manje putuju.
Pozvao je države članice da prate smjernice Međunarodna agencija za energiju, koje uključuju:
Dugoročno, pozvao je EU da udvostruči ulaganja u obnovljive izvore energije.
"Ovo mora biti trenutak kada ćemo konačno preokrenuti stvari i postati istinski energetski nezavisni", naglasio je.
Jergensenovi komentari dolaze u trenutku rastućeg straha da se svet suočava sa velikom energetskom krizom, potencijalno većom od Naftna kriza 1970-ih, sa ekonomskim posledicama uporedivim sa pandemijom.
Od početka napada Sjedinjene Američke Države i Izrael na Iran pre više od mjesec dana, cijene nafte i gasa porasle su i do 70 odsto, jer je oko petine globalnog snabdijevanja blokirano u Persijskom zalivu.
Današnji sastanak ministara završen je bez konkretnih odluka, ali je Jergensen najavio da će Evropska komisija uskoro predstaviti sveobuhvatan paket mjera.
Nordijske zemlje posebno su istakle potrebu zaštite energetske infrastrukture.
Očekivanja od sastanka bila su niska, naveli su diplomatski izvori, uz napomenu da je osnovni cilj bio usklađivanje zajedničkog odgovora na krizu.
