Još jedna zemlja ulazi u rat na Bliskom istoku?

01.04.2026 08:49

Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju vojnu podršku SAD za otvaranje Ormuskog moreuza silom, uz inicijativu za rezoluciju UN, nakon eskalacije iranskih napada i rastućih tenzija u regionu, izvestio je "Volstrit žurnal".

UAE, kako se navodi, lobiraju za rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN koja bi odobrila takvu akciju, dok diplomatski predstavnici pozivaju međunarodne sile da formiraju koaliciju za osiguranje strateškog plovnog puta.

"Diplomate Emirata pozvale su SAD i vojne sile u Evropi i Aziji da formiraju koaliciju kako bi otvorile moreuz silom", rekao je zvaničnik UAE.

Emirati planiraju i logističku podršku, uključujući uklanjanje mina i druge pomoćne operacije, a traže i kontrolu nad ostrvima u regionu, uključujući Abu Musu, koju Iran drži više od 50 godina.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE je istaklo da postoji široki globalni konsenzus o potrebi očuvanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, pozivajući se na prethodne rezolucije UN i Međunarodne pomorske organizacije koje osuđuju iranske napade i blokadu moreuza.

Saudijska Arabija i druge države Persijskog zaliva podržavaju pritisak na Iran, ali još nisu direktno uključile svoje vojske, dok Bahrein podržava rezoluciju UN i domaćin je Pete flote mornarice.

Eksperti upozoravaju na rizike uključivanja UAE u vojnu akciju, navodeći da bi to moglo da izazove pojačane iranske napade na kritičnu infrastrukturu i destabilizaciju investicionog okruženja u regionu.

Iran je u posljednjih nekoliko dana intenzivirao napade na UAE, uključujući gotovo 50 balističkih i krstarećih raketa i dronova u utorak, a ukupno je lansirano oko 2.500 projektila i dronova od početka sukoba.

Zvaničnici zalivskih zemalja ističu da rat i iranski napadi dovode do promjene dugogodišnjeg stava UAE, koji su do sada pokušavali da izbjegnu definisanje kao borbene strane, ali da sada smatraju potrebnim da reaguju na eskalaciju sukoba u regionu.

