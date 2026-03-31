Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

Američki nosač aviona USS Džordž H. V. Buš (USS George H. W. Bush) zaputio se prema Bliskom istoku, prenosi Volstrit žurnal (The Wall Street Journal).
Riječ je o trećem nosaču aviona koji su Sjedinjene Američke Države rasporedile u ovu regiju u posljednjih nekoliko mjeseci, čime dodatno jačaju svoje vojno prisustvo.
USS Džordž H. V. Buš isplovio je u utorak iz pomorske baze Norfolk (Norfolk) u Virdžiniji (Virginia), navedeno je u saopštenju američke mornarice. Prema dostupnim informacijama, ovom nosaču aviona moglo bi biti potrebno nekoliko sedmica da stigne do svog odredišta na Bliskom istoku.
U međuvremenu, nosač aviona USS Abraham Linkoln (USS Abraham Lincoln) trenutno djeluje u Arabijskom moru, dok se USS Džerald R. Ford (USS Gerald R. Ford) nalazi u splitskoj luci, gdje prolazi kroz fazu popravki, potvrdila su dvojica zvaničnika.
