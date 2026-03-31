Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

Riječ je o trećem nosaču aviona koji su Sjedinjene Američke Države rasporedile u ovu regiju u posljednjih nekoliko mjeseci, čime dodatno jačaju svoje vojno prisustvo.

USS Džordž H. V. Buš isplovio je u utorak iz pomorske baze Norfolk (Norfolk) u Virdžiniji (Virginia), navedeno je u saopštenju američke mornarice. Prema dostupnim informacijama, ovom nosaču aviona moglo bi biti potrebno nekoliko sedmica da stigne do svog odredišta na Bliskom istoku.

U međuvremenu, nosač aviona USS Abraham Linkoln (USS Abraham Lincoln) trenutno djeluje u Arabijskom moru, dok se USS Džerald R. Ford (USS Gerald R. Ford) nalazi u splitskoj luci, gdje prolazi kroz fazu popravki, potvrdila su dvojica zvaničnika.