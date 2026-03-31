Logo
Large banner

Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

31.03.2026 23:28

Komentari:

0
Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку
Foto: Tanjug / AP

Američki nosač aviona USS Džordž H. V. Buš (USS George H. W. Bush) zaputio se prema Bliskom istoku, prenosi Volstrit žurnal (The Wall Street Journal).

Riječ je o trećem nosaču aviona koji su Sjedinjene Američke Države rasporedile u ovu regiju u posljednjih nekoliko mjeseci, čime dodatno jačaju svoje vojno prisustvo.

USS Džordž H. V. Buš isplovio je u utorak iz pomorske baze Norfolk (Norfolk) u Virdžiniji (Virginia), navedeno je u saopštenju američke mornarice. Prema dostupnim informacijama, ovom nosaču aviona moglo bi biti potrebno nekoliko sedmica da stigne do svog odredišta na Bliskom istoku.

U međuvremenu, nosač aviona USS Abraham Linkoln (USS Abraham Lincoln) trenutno djeluje u Arabijskom moru, dok se USS Džerald R. Ford (USS Gerald R. Ford) nalazi u splitskoj luci, gdje prolazi kroz fazu popravki, potvrdila su dvojica zvaničnika.

Podijeli:

Tagovi :

američki nosači

Bliski istok

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Gradovi i opštine

Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

17 min

0
Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

Fudbal

Lažna država ne ide na Mundijal: Turska slavila u Prištini

19 min

0
Светислав Пешић иде у пензију

Košarka

Svetislav Pešić ide u penziju

38 min

0
Stanija ošamarila Asmina

Scena

Stanija ošamarila Asmina kad je saznala za dijete

39 min

0

Više iz rubrike

Судија зауставио Трампов пројекат балске дворане у Бијелој кући

Svijet

Sudija zaustavio Trampov projekat balske dvorane u Bijeloj kući

55 min

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Eskalacija na vidiku, SAD nakon prijetnji Irana američkim kompanijama: "Spremni smo"

1 h

0
Нетанјаху: Уништена способност Ирана да производи атомске бомбе и ракете

Svijet

Netanjahu: Uništena sposobnost Irana da proizvodi atomske bombe i rakete

1 h

0
Векснер оптужен за омогућавање сексуалних злочина Џефрија Епстина

Svijet

Veksner optužen za omogućavanje seksualnih zločina Džefrija Epstina

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

28

23

19

23

17

22

58

22

57

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner