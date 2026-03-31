Eskalacija na vidiku, SAD nakon prijetnji Irana američkim kompanijama: "Spremni smo"

Autor:ATV
Komentari:0
Bijela kuća saopštila je u utorak da su oružane snage Sjedinjenih Američkih Država spremne spriječiti svaki potencijalni iranski napad, reagujući na prijetnje koje je Korpus čuvara islamske revolucije uputio američkim kompanijama u regiji, prenosi Rojters.
- Vojska Sjedinjenih Američkih Država jeste i bila je spremna suzbiti svaki iranski napad, o čemu svjedoči pad napada balističkim projektilima i dronovima terorističkog režima za 90 posto - izjavio je neimenovani zvaničnik Bijele kuće.
Iranski državni mediji ranije su objavili da je Korpus čuvara islamske revolucije najavio kako će od 1. aprila početi gađati američke kompanije u regiji.
Taj potez predstavljen je kao odgovor i odmazda za ranije napade usmjerene protiv Irana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu