Eskalacija na vidiku, SAD nakon prijetnji Irana američkim kompanijama: "Spremni smo"

Bijela kuća saopštila je u utorak da su oružane snage Sjedinjenih Američkih Država spremne spriječiti svaki potencijalni iranski napad, reagujući na prijetnje koje je Korpus čuvara islamske revolucije uputio američkim kompanijama u regiji, prenosi Rojters.

- Vojska Sjedinjenih Američkih Država jeste i bila je spremna suzbiti svaki iranski napad, o čemu svjedoči pad napada balističkim projektilima i dronovima terorističkog režima za 90 posto - izjavio je neimenovani zvaničnik Bijele kuće.

Iranski državni mediji ranije su objavili da je Korpus čuvara islamske revolucije najavio kako će od 1. aprila početi gađati američke kompanije u regiji.

Taj potez predstavljen je kao odgovor i odmazda za ranije napade usmjerene protiv Irana.