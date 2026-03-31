Logo
Large banner

Eskalacija na vidiku, SAD nakon prijetnji Irana američkim kompanijama: "Spremni smo"

Autor:

ATV
31.03.2026 22:09

Komentari:

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Bijela kuća saopštila je u utorak da su oružane snage Sjedinjenih Američkih Država spremne spriječiti svaki potencijalni iranski napad, reagujući na prijetnje koje je Korpus čuvara islamske revolucije uputio američkim kompanijama u regiji, prenosi Rojters.

- Vojska Sjedinjenih Američkih Država jeste i bila je spremna suzbiti svaki iranski napad, o čemu svjedoči pad napada balističkim projektilima i dronovima terorističkog režima za 90 posto - izjavio je neimenovani zvaničnik Bijele kuće.

Iranski državni mediji ranije su objavili da je Korpus čuvara islamske revolucije najavio kako će od 1. aprila početi gađati američke kompanije u regiji.

илу-ракета-балистичка ракета

Svijet

Taj potez predstavljen je kao odgovor i odmazda za ranije napade usmjerene protiv Irana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Iran američke kompanije

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner