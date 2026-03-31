Tramp: Rat protiv Irana neće trajati još dugo, Ormuski moreuz će se otvoriti čim SAD odu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da vjeruje da će se rat u Iranu uskoro završiti, kao i da druge zemlje mogu ponovo otvoriti Ormuski moreuz bez vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je u intervjuu za Njujork post rekao da SAD u Iranu "neće biti još dugo", jer američka vojska potpuno uništava tu zemlju, kao i da je on fokusiran na ostvarivanje cilja da Iran nema nuklearno oružje, a ne na otvaranje Ormuskog moreuza.

- To je potpuno uništenje. Ali nećemo morati još dugo da budemo tamo. Ali imamo još posla u smislu uništavanja njihove ofanzive, bilo kakve ofanzivne sposobnosti koja im je preostala - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu, nekoliko sati nakon što je na društvenim mrežama objavio video ogromnih eksplozija u blizini Isfahana.

Tramp je rekao da druge zemlje mogu da riješe situaciju u Ormuskom moreuzu, koji je Iran zatvorio za većinu međunarodnih brodova, što je dovelo do skoka globalnih cijena energije, i da smatra da će se taj moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, "automatski otvoriti" kada SAD napuste to područje.

On je istakao da smatra da će zemlje kojima je potreban transport nafte "biti veoma srećne" da otvore moreuz.

Tramp je kritikovao američke saveznike jer se nisu dobrovoljno prijavili za multinacionalnu flotilu kako bi se otvorio ključni plovni put.

Na pitanje da prokomentariše pisanje lista Volstrit žurnal, koji je naveo da je američki predsjednik navodno spreman da okonča rat u Iranu bez ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, Tramp je rekao da on o tome ne razmišlja, jer je njegov cilj da Iran nema nuklearno oružje.

- Iskreno, ne razmišljam o tome. Moja jedina funkcija je bila da se pobrinem da nemaju nuklearno oružje. Neće imati nuklearno oružje. Kada mi izađemo, moreuz će se automatski otvoriti - zaključio je Tramp.