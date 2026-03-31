"Rat u Iranu neće trajati još dugo"

31.03.2026 18:24

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da rat u Iranu neće trajati još dugo.

Tramp je rekao da će u određenom trenutku povući američke snage iz regije Persijskog zaliva, ali "ne još".

"Zemlje moraju da se umiješaju i riješe to. Iran je desetkovan", dodao je Tramp.

On je naveo kako "ne razmišlja" o iranskim zalihama visoko obogaćenog uranijuma, jer su duboko zakopane.

"Čak ni ne razmišljam o tome. Samo znam da je toliko duboko zakopan da će biti veoma teško bilo kome da dođe do toga", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu "Si-Bi-Es njuzu".

On je dodao da je uranijum "prilično bezbjedan" na toj dubini, ali da će "odluka biti donesena", ali nije precizirao šta to znači.

