Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da rat u Iranu neće trajati još dugo.
Tramp je rekao da će u određenom trenutku povući američke snage iz regije Persijskog zaliva, ali "ne još".
"Zemlje moraju da se umiješaju i riješe to. Iran je desetkovan", dodao je Tramp.
On je naveo kako "ne razmišlja" o iranskim zalihama visoko obogaćenog uranijuma, jer su duboko zakopane.
"Čak ni ne razmišljam o tome. Samo znam da je toliko duboko zakopan da će biti veoma teško bilo kome da dođe do toga", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu "Si-Bi-Es njuzu".
On je dodao da je uranijum "prilično bezbjedan" na toj dubini, ali da će "odluka biti donesena", ali nije precizirao šta to znači.
Svijet
3 h0
Svijet
7 h0
Svijet
13 h0
Svijet
21 h0
Najnovije
Najčitanije
