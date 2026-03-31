Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

31.03.2026 17:12

Foto: Pixabay

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je danas da je samo osigurao poštovanje međunarodnih sporazuma, povodom izveštaja da je pre nekoliko dana odbio da dozvoli američkim bombarderskim avionima slijetanje u vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji.

On je naglasio da to ne znači da postoji tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama niti da im je zabranjeno korišćenje baza u Italiji, prenosi Ansa.

"Neki pokušavaju da prenesu poruku da je Italija odlučila da obustavi korišćenje baza za američke snage", napisao je Krozeto na platformi X.

Prema njegovim riječima, to je jednostavno netačno, jer su baze aktivne, u upotrebi i ništa se nije promijenilo.

"Vlada nastavlja da radi ono što su sve italijanske vlade oduvijek činile - u skladu sa potpunim poštovanjem obaveza preuzetih pred parlamentom i u skladu sa linijom ponovljenom i u Vrhovnom savjetu za odbranu, u kontinuitetu sa svim prethodnim savjetima tokom decenija", naglasio je on.

Krozeto je rekao da međunarodni sporazumi jasno regulišu i razlikuju šta zahtjeva posebnu saglasnost vlade, bez koje nije moguće da se odobri bilo šta i šta se smatra tehnički dozvoljenim jer je uključeno u sporazume.

"Ministar samo mora da osigura njihovo poštovanje. Treće opcije nema. Na kraju, želim da ponovim da ne postoje tenzije sa SAD, jer oni znaju pravila koja regulišu njihovo prisustvo u Italiji od 1954. godine, pod‌jednako dobro kao i mi", naglasio je on.

Ranije danas izvori koji imaju saznanja o situaciji saopštili su da je Italija pre nekoliko dana odbila da SAD da dozvolu za korišćenje vojne baze Sigonela na Siciliji, potvrđujući izvještaj lista "Korijere dela sera".

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

Scena

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

3 h

0
СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

BiH

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

3 h

0
Турска серија "Сулејман Величанствени" била је једна од најпопуларнијих серија на нашим просторима. Осим главних јунака Сулејмана и Хурем, пажњу јавности привлачио је и чувени Зумбул-ага

Scena

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

3 h

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

4 h

0

Više iz rubrike

Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

Svijet

Tramp udario "saveznike": Hoćete naftu? Idite do moreuza i uzmite je

4 h

0
Хегсет: Трамп доноси одлуку о будућности НАТО-а

Svijet

Hegset: Tramp donosi odluku o budućnosti NATO-a

4 h

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Zelenski da preuzme odgovornost i založi se pronalaženje trajnog rješenja

5 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Ne može Amerika da pomaže onima koji ne pomažu njoj

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

37

Dodik o vojnom savezu: Tražićemo sastanak rukovodstva Srpske i Srbije, to je opasnost za nas

20

33

U Službenom glasniku objavljeni zakoni kojima se povećavaju plate u javnom sektoru

20

26

Vico Zeljković uručio Novaku Đokoviću dres BiH

20

25

Američka novinarka oteta usred Bagdada, u toku velika akcija snaga bezbjednosti

20

14

Novi udar na džepove građana Banjaluke

