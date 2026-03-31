Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je danas da je samo osigurao poštovanje međunarodnih sporazuma, povodom izveštaja da je pre nekoliko dana odbio da dozvoli američkim bombarderskim avionima slijetanje u vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji.

On je naglasio da to ne znači da postoji tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama niti da im je zabranjeno korišćenje baza u Italiji, prenosi Ansa.

"Neki pokušavaju da prenesu poruku da je Italija odlučila da obustavi korišćenje baza za američke snage", napisao je Krozeto na platformi X.

Prema njegovim riječima, to je jednostavno netačno, jer su baze aktivne, u upotrebi i ništa se nije promijenilo.

Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi agli assetti USA.

Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato.

Il Governo continua a fare ciò che hanno sempre fatto tutti i Governi… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 31, 2026

"Vlada nastavlja da radi ono što su sve italijanske vlade oduvijek činile - u skladu sa potpunim poštovanjem obaveza preuzetih pred parlamentom i u skladu sa linijom ponovljenom i u Vrhovnom savjetu za odbranu, u kontinuitetu sa svim prethodnim savjetima tokom decenija", naglasio je on.

Krozeto je rekao da međunarodni sporazumi jasno regulišu i razlikuju šta zahtjeva posebnu saglasnost vlade, bez koje nije moguće da se odobri bilo šta i šta se smatra tehnički dozvoljenim jer je uključeno u sporazume.

"Ministar samo mora da osigura njihovo poštovanje. Treće opcije nema. Na kraju, želim da ponovim da ne postoje tenzije sa SAD, jer oni znaju pravila koja regulišu njihovo prisustvo u Italiji od 1954. godine, pod‌jednako dobro kao i mi", naglasio je on.

Ranije danas izvori koji imaju saznanja o situaciji saopštili su da je Italija pre nekoliko dana odbila da SAD da dozvolu za korišćenje vojne baze Sigonela na Siciliji, potvrđujući izvještaj lista "Korijere dela sera".

(b92)