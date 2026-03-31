Hegset: Tramp donosi odluku o budućnosti NATO-a

Foto: Tanjug / AP

Predsjednik SAD Donald Tramp donijeće odluku o budućnosti NATO-a nakon završetka operacije "Epski bijes" protiv Irana, uzimajući u obzir da su pojedini američki saveznici odbili da pomognu, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

On je na konferenciji za novinare rekao da SAD ostaju posvećene Alijansi i da sprovode operaciju protiv Irana "u ime slobodnog svijeta".

Hegset je istakao da iranske rakete "ne dosežu SAD" i da dosežu "saveznike i druge zemlje", ali da Vašington dobija "pitanja, prepreke ili oklijevanje", kada zatraži pomoć ili običan prelet aviona.

"Predsjednik naglašava da to i nije neki savez ako imate zemlje koje nisu spremne da budu uz vas kada vam zatrebaju. On jednostavno to ističe i na kraju će biti njegova odluka o tome kako će to izgledati nakon što se ovo završi", dodao je Hegset, a prenosi Srna.

