Peskov: Zelenski da preuzme odgovornost i založi se pronalaženje trajnog rješenja

31.03.2026 14:40

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski treba da preuzme odgovornost i založi se za pronalaženje trajnog rješenja za ukrajinski sukob, rekao je portparol ruskog Kremlja Dmitrij Peskov.

On je istakao da Rusija ne prihvata primirje u ukrajinskom sukobu i da bi Zelenski zato trebao da donese prikladne odluke, kako bi se postigao trajan mir.

Peskov je naglasio da prijedlog Zelenskog za vaskršnje primirje nije bila jasna inicijativa.

On je upozorio da će cijena koju će Kijev da plati biti mnogo veća kasnije i da bi zato Zelenski trebao da razmišlja o angažovanosti sa ciljem pronalaženja rješenja za sukob.

- Zelenski može i treba da donese pravovremenu odluku. Odgađanje te odluke biće vrlo skupo - poručio je Peskov.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

