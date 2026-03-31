Banjaluka domaćin Svesrpskog kupa u atletici

Душко Ивичић и Слободан Бранковић
Foto: Atletski savez RS

Atletski savez Republike Srpske biće domaćini 6. Svesrpskog kupa, koji će okupiti najbolje atletičare Srpske i Srbije.

Takmičenje će biti održano 15. septembra, na Gradskom stadionu u Banjaluci, a učestvovaće seniorske reprezentacije Republike Srpske, Beograda, Centralne Srbije, AP Vojvodine i AP Kosova i Metohije, rekao je predsjednik Saveza Duško Ivičić.

"Oni će se nadmetati u okviru atletskog petomeča, koncipiranog da jača saradnju i rivalitet među regionalnim savezima", izjavio je Ivičić.

horoskop

Zanimljivosti

April će biti mjesec iz snova za ove znakove

Ivičić se sastao danas da prvim čovjekom srpskog Atletskog saveza, Slobodanom Brankovićem.

Na sastanku je dogovoren nastavak veoma dobre saradnje između dva Saveza.

Dogovorene su i zajedničke pripreme atletičara i ove godine u aprilu u Crnoj Gori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Април ће бити мјесец из снова за ове знакове

Zanimljivosti

April će biti mjesec iz snova za ove znakove

2 h

0
Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Minić: Srpska se odrekla u potpunosti akciza na gorivo

2 h

0
Канта за смеће

Banja Luka

Skuplji odvoz smeća u Banjaluci

3 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zadovoljni smo pristupom nove administracije SAD-a

3 h

0

Više iz rubrike

Lopta, rukomet

Ostali sportovi

Preminuo čuveni olimpijski i svjetski šampion

4 h

0
Туча на рукометној утакмици у Црној Гори

Ostali sportovi

Opšta tuča na utakmici, uključili se policija i tužilaštvo

2 d

0
Улична трка у Прњавору

Ostali sportovi

Kenijci pobjednici 27. Međunarodne ulične trke u Prnjavoru

2 d

0
Илустрација

Ostali sportovi

Uhapšen čuveni Tajger Vuds

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

