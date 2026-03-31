Banjaluka domaćin Svesrpskog kupa u atletici

Atletski savez Republike Srpske biće domaćini 6. Svesrpskog kupa, koji će okupiti najbolje atletičare Srpske i Srbije.

Takmičenje će biti održano 15. septembra, na Gradskom stadionu u Banjaluci, a učestvovaće seniorske reprezentacije Republike Srpske, Beograda, Centralne Srbije, AP Vojvodine i AP Kosova i Metohije, rekao je predsjednik Saveza Duško Ivičić.

"Oni će se nadmetati u okviru atletskog petomeča, koncipiranog da jača saradnju i rivalitet među regionalnim savezima", izjavio je Ivičić.

Ivičić se sastao danas da prvim čovjekom srpskog Atletskog saveza, Slobodanom Brankovićem.

Na sastanku je dogovoren nastavak veoma dobre saradnje između dva Saveza.

Dogovorene su i zajedničke pripreme atletičara i ove godine u aprilu u Crnoj Gori.