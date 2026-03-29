Kenijci pobjednici 27. Međunarodne ulične trke u Prnjavoru

Kenijci Albert Tonui i Valentina Džebet, pobjednici su 27. Međunarodne ulične trke u Prnjavoru.

Tonui je stazu dugu pet kilometara istrčao za 14 minuta i 52 sekunde.

Drugo i treće mjesto osvojili su takođe Kenijci, Hilari Kiptum Majo Kimajo i Bernard Kiprotič.

Kod dama, Valentin Džebet je slavila u vremenu 17 minuta i sedam sekundi. Druga je bila Luisa Vambui iz Kenije a treća Milica Tomašević iz Srbije, prenosi "RTRS".

Na trci je nastupilo više od 200 atletičara, a računajući i školske trke, učestvovalo je preko 500 takmičara, uprkos kiši i hladnom vremenu.

Nagradni fond trke je 10.000 maraka, a pobjednici će dobiti po 1.000 maraka.

"Hvala našem generalnom sponzoru, firmi Prokop inženjering, koja nam je omogućila ovako bogat nagradni fond", rekao je predsjednik Atletskog kluba Prnjavor, Željko Petrović.

Pokrovitelji manifestacije su Grad Prnjavor i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.