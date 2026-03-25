"Želim da osvojim zlato": Ivana Španović zna da neće biti lako, ali ima jasan cilj

ATV

25.03.2026

14:15

"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ
Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Srpska atletičarka Ivana Španović je na Svjetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj osvojila šesto mjesto, a po povratku u Srbiji obratila se medijima. Najbolja srpska atletičarka, osvajačica bronze na Olimpijskim igrama, svjetska i evropska šampionka i "kraljica" Dijamantske lige podvukla je da je sav fokus usmjeren ka predstojećem takmičenju koje se održava u Birmingemu od 10. do 16. avgusta.

"Istakla bih da sam zadovoljna, da smo mi zadovoljni, u skoku udalj sam bila na najvišem nivou 15 godina, osvajala sve što sam mogla sem jednog, sada sam na novom početku i bez obzira koliko imala iskustva i sportskog i životnog, koje smo primjenjivali u najizazovnijim trenucima, osjećam se samouvjereno da ono što radimo sada sa troskokom, da je dobra odluka, prvenstveno zbog tog. Nije nimalo lak zadatak, sad želim da uspjem i u troskoku, sasvim sam sigurna da imamo dovoljno vremena, iskustva i znanja", rekla je Ivana na konferenciji za medije.

"Slušajući Topa (Dragutina Topića), imala sam tremu, znam koliko emocija tek ima u njihovom slučaju. Imam osjećaj da i ja ne govorim o tome koliko zahvalnost i ljubav osjećam prema svom timu, a to su i porodica i prijatelji i ljudi sa kojima sarađujem i prijatelji iz SAS-a koji su učinili da je budem ono što jesam, da se izražavam na način na koji je najprihvatljiviji, da budem na stazi to što jesam. Imali smo jako malo vremena, početak je turbulentan, kada ne znaš šta treba da radiš, radiš i više stvari nego što je potrebno.

Sve povjerenje pružam Goranu, on znanje, umjeće i ambiciju ima, kao i energiju koju smo osvježili troskokom. On uspijeva da izvuče sve iz magične posude, da naš troskokaški put krunišemo još jednim zlatom. Imamo dovoljno vremena za Birmingem. Ne libim se da kažem da mi je primarni cilj da osvojim zlato, ali to neće biti lako."

S obzirom na to da je imala priliku da prisustvuje velikom uspjehu mlade koleginice, Ivana Španović imala je poruku i za Angelinu Topić. "Koliko god da su medalje važne u cijeloj priči, pogotovo na kraju, to nije najvažnija stvar, ono što ja vidim i volim da vidim jeste ta slika kakva treba da bude.

Ivana Španović

