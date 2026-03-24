Igrač banjalučkog Borca Andrija Pećanac se probudio iz kome

Autor:Stevan Lulić
24.03.2026
18:39
Komentari:0
Rukometni klub Borac m:tel iz Banjaluke objavio je danas lijepe vijesti koje se tiču njegovog igrača Andrije Pećanca.
Naime, Klub je saopštio da se mladi rukometaš probudio iz kome nakon velike borbe na UKC-u Republike Srpske.
Zbog zdravstvenih problema Andrija je bio na Odjeljenju intenzivne njege, a Klub je saopštio da sada on svoj oporavak nastavlja u Zavodu "Dr Miroslav Zotović".
Andriju je danas posjetio Darko Savić, predsjednik kluba i tom prilikom mu uručio potpisani retro dres.
"Andrija, čekamo te u Boriku uskoro", poručili su iz Kluba.
