Istorija banjalučkog boksa u “Muzeju sporta”

ATV

23.03.2026

21:15

Рукавице за бокс, музеј спорта у Бањалуци.
Foto: ATV

U Banjaluci se oduvijek udaralo šampionski, a tragovi blistave prošlosti od danas su prisutni u “Muzeju sporta” dvorane Borik.

Svaka rukavica, pehar i trofej priča svoju priču, a svaka je pisana zlatnim perom. Autor mnogih je i Anton Josipović, banjalučki zlatni olimpijac.

Bokserski klub Slavija, kako i dolikuje banjalučkom velikanu, prožima postavku u “Muzeju sportu”.

Ponosni su, u ovom klubu, na svoju istoriju koja oh obavezuje na nove pobjede i trofeje.

Banjaluka je iznjedrila brojne šampione, a u gradu na Vrbasu uveliko su stasali i neki novi heroji iz ringa.

Svjesni su, kažu, da im je u amanet ostalo da nastave tamo gdje su stali Beneš, Josipović, Bisić i ostali.

Svojevrsni istorijski ring u “Muzeju sporta” posvećen je i šampionima u kik boksu, tajlandskom boksu i svim onima koji su uzdignutih pesnica stajali među konopcima.

U Sportskom centru Borik zadovoljni su što su u djelo sproveli još jednu ideju, a riječi hvale stižu im i od resornog ministarstva.

Priča o svim uspjesima banjalučkih borilačkih sportova na jednom mjestu, pod svodovima “Muzeja sporta”, pričaće se do 31., a u Banjaluci živjeće vječno.

boks

sport

Banjaluka

