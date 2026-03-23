Istorija banjalučkog boksa u “Muzeju sporta”

Autor:ATV
23.03.2026
21:15
Komentari:0
U Banjaluci se oduvijek udaralo šampionski, a tragovi blistave prošlosti od danas su prisutni u “Muzeju sporta” dvorane Borik.
Svaka rukavica, pehar i trofej priča svoju priču, a svaka je pisana zlatnim perom. Autor mnogih je i Anton Josipović, banjalučki zlatni olimpijac.
Bokserski klub Slavija, kako i dolikuje banjalučkom velikanu, prožima postavku u “Muzeju sportu”.
Ponosni su, u ovom klubu, na svoju istoriju koja oh obavezuje na nove pobjede i trofeje.
Banjaluka je iznjedrila brojne šampione, a u gradu na Vrbasu uveliko su stasali i neki novi heroji iz ringa.
Svjesni su, kažu, da im je u amanet ostalo da nastave tamo gdje su stali Beneš, Josipović, Bisić i ostali.
Svojevrsni istorijski ring u “Muzeju sporta” posvećen je i šampionima u kik boksu, tajlandskom boksu i svim onima koji su uzdignutih pesnica stajali među konopcima.
U Sportskom centru Borik zadovoljni su što su u djelo sproveli još jednu ideju, a riječi hvale stižu im i od resornog ministarstva.
Priča o svim uspjesima banjalučkih borilačkih sportova na jednom mjestu, pod svodovima “Muzeja sporta”, pričaće se do 31., a u Banjaluci živjeće vječno.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
9 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
23
10
22
58
22
57
22
52
22
50
Trenutno na programu