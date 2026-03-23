Nezapamćena tragedija: Poznata novinarka i njeno troje djece poginuli u jezivom požaru

ATV

23.03.2026

14:04

Sjedinjene Američke Države je potresla strašna vijest - sportska novinarka Džesi Pirs (37) tragično je izgubila život zajedno sa svoje troje djece u požaru u porodičnoj kući u Minesoti.

Požar je izbio u gradu Vajt Ber Lejk, a vatrogasci su primili poziv rano ujutru, nešto prije 5:30. Komšije su primijetile požar koji se proširio na krov kuće i odmah su alarmirale službe, strahujući da su članovi porodice zarobljeni unutra.

Po dolasku na lice mjesta, vatrogasci su zatekli kuću potpuno zahvaćenu plamenom.

- Naše najdublje saučešće svima pogođenima ovom tragedijom“, rekao je šef vatrogasne službe Greg Piterson.

Džesi Pirs je bila dugogodišnja NHL novinarka koja je pratila NHL i bila je kolumnistkinja Minesota Vajldsa za zvaničnu veb stranicu lige.

NHL je ​​u saopštenju naveo: Čitava NHL porodica izražava najdublje saučešće porodici Pirs. Džesi je voljela igru i bila je cijenjeni član našeg tima deset godina. Mnogo će nam nedostajati.“

Tokom karijere, radila je i za Atletik i bila je jedna od voditeljki popularnog podkasta Bardaun Bjutis.

Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu i ostavila dubok trag na kolege i navijače.

