Nezapamćena tragedija: Poznata novinarka i njeno troje djece poginuli u jezivom požaru

Sjedinjene Američke Države je potresla strašna vijest - sportska novinarka Džesi Pirs (37) tragično je izgubila život zajedno sa svoje troje djece u požaru u porodičnoj kući u Minesoti.

Požar je izbio u gradu Vajt Ber Lejk, a vatrogasci su primili poziv rano ujutru, nešto prije 5:30. Komšije su primijetile požar koji se proširio na krov kuće i odmah su alarmirale službe, strahujući da su članovi porodice zarobljeni unutra.

Po dolasku na lice mjesta, vatrogasci su zatekli kuću potpuno zahvaćenu plamenom.

- Naše najdublje saučešće svima pogođenima ovom tragedijom“, rekao je šef vatrogasne službe Greg Piterson.

Džesi Pirs je bila dugogodišnja NHL novinarka koja je pratila NHL i bila je kolumnistkinja Minesota Vajldsa za zvaničnu veb stranicu lige.

We are heartbroken and join the State of Hockey in mourning the tragic loss of Jessi and her children. May they rest in peace 💔. pic.twitter.com/H8L8Wgu6l4 — Minnesota Wild (@mnwild) March 22, 2026

NHL je ​​u saopštenju naveo: Čitava NHL porodica izražava najdublje saučešće porodici Pirs. Džesi je voljela igru i bila je cijenjeni član našeg tima deset godina. Mnogo će nam nedostajati.“

Tokom karijere, radila je i za Atletik i bila je jedna od voditeljki popularnog podkasta Bardaun Bjutis.

Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu i ostavila dubok trag na kolege i navijače.