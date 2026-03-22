Majdov osvojio 10. Gren slem medalju

22.03.2026
18:02
Komentari:0
Džudista iz Republike Srpske Nemanja Majdov osvojio je srebrnu medalju na Grend slem takmičenju u Tbilisiju, što mu je prva medalja u 2026. godini.
Na drugom takmičenju sezone, Majdov je osvojio 10. Grend slem medalju u karijeri.
On je u finalu kategorije do 90 kilograma izgubio od domaćeg džudiste Luke Maisurdazea u zlatnom poenu.
Majdov je prvo pobijedio Belgijanca Noela Kristiensa, a onda i Gruzina Vladimira Akhalkatsija.
Nakon toga, u četvrtfinalu je savladao i Brazilca Giljerma Šmida.
U polufinalu, Nemanja Majdov je bio bolji od još jednog domaćeg takmičara Akakija Japaridzea, a finalu je izgubio od Maisurdazea.
