Srbija osigurala baraž za SP protiv Mađarske

Rukometaši Srbije ubjedljivo su savladali Litvaniju rezultatom 33:24 i u revanš meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

"Orlovi" će igrati u maju protiv Mađarske u baražu za plasman na planetarni šampionat. Srbija je u četvrtak u Nišu deklasirala Litvaniju 42:25 pa je revanš bio puka formalnost, ali su "orlovi" odigrali ozbiljno i još jednom lako savladali Litvance.

Darko Đukić je predvodio izabranike Raula Gonzalesa ka pobjedi sa osam golova, Vanja Ilić je dao šest, a po tri Stefan Dodić, Uroš Mitrović i Dragan Pešmalbek. Mantas Urvikis je sa šest golova bio najefikasniji u Litvaniji.

Baraž mečevi će se igrati 13. ili 14. maja u Srbiji, odnosno 17. maja u mađarskom gradu Vespremu.

Svjetsko prvenstvo će se igrati od 13. do 31. januara sljedeće godine u Njemačkoj.