Otac dobio doživotnu zbog ubistva, zbog droge završio na liječenju

Sedmostruki svjetski šampion u snukeru Roni O’Saliven ispisao je u petak novi rekord u istoriji tog sporta, ostvarivši najveći maksimalni brejk u profesionalnom snukeru od 153 poena na Svjetskom openu u Jušanu.

O’Saliven je postavio rekord u prvom frejmu četvrtfinalnog duela protiv Rajana Deja, čime je otvorio put ka ubjedljivoj pobjedi od 5:0.

Do podviga je došao nakon što je Deja doveo u snuker poziciju. Pošto se Dej nije uspio izvući, O’Saliven je dobio „fri bol“, pa je zelenu kuglu ubacio kao 16. crvenu, a zatim i crnu. Potom je ubacio 15 crvenih, 13 crnih i dvije roze kugle, a seriju je završio ubacivanjem svih šest preostalih obojenih kugli za ukupan brejk od 153.

Ovim rezultatom oboren je prethodni rekord od 148 poena, koji je 2004. godine postavio Džejmi Barnet u kvalifikacijama za prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva.

U polufinalu se sastao sa Kinezom Vuom Jizeom, koji je sa 5:1 savladao Irca Marka Alena. O’Saliven je i taj meč riješio u svoju korist i plasirao se u finale.

Na profesionalnom planu O’Salivenu ide gotovo savršeno, ali ga problemi iz privatnog života i dalje prate.

Bolan odnos oca i kćerke

Prošle godine O’Saliven je otkrio da želi popraviti narušen odnos sa svojom najstarijom kćerkom Tejlor En Magnus (23). Njih dvoje godinama su razdvojeni, a kćerka ga često kritikuje u medijima. Iako priznaje da je neophodno obnoviti odnos, nije siguran da li je pomirenje moguće.

O’Saliven i Tejlor En Magnus sreli su se svega 12 puta u životu, a i u tim rijetkim susretima optuživao ju je da ga doživljava kao bankomat.

– Učila sam iz njegovih grešaka i znam šta je zaista važno. Zahvalna sam mu na tome. To je jedina vrijedna stvar koju mi je dao. Nemam njegove milione, ali mojoj kćerki nikada neće nedostajati pažnja kao meni. Odrastaće uz ljubav i zbog toga će biti bogatija. Iz ličnog iskustva znam da se ljubav novcem ne može kupiti – rekla je ona.

Dodala je i da je njen otac „zarobljen u svijetu u kojem misli da ga ljudi žele samo zbog novca“.

– Nažalost, mislim da me nikada nije razumio. Čak i ja sam za njega bila neko ko želi novac, iako sam samo htjela da imam oca.

Unuku nije upoznao

Tejlor En Magnus rođena je 1996. godine iz O’Salivenove veze sa Sali Magnus. Njihov odnos godinama je narušen, a ona tvrdi da on nije sposoban da bude roditelj. Posebno je bolno što nikada nije upoznao unuku Zaru En (21 mjesec).

– Možda je za neke svjetski šampion, ali za mene nije dostojan da ga nazovem ocem, a kamoli djedom. Imati lošeg roditelja pokazalo mi je šta je u životu važno. On nije dio mog života i ne želim da bude blizu mene i mog djeteta – poručila je.

Istakla je i da će njena kćerka odrastati ne znajući ko je on.

Tejlor En radi kao vozač Ubera (Uber) sa skraćenim radnim vremenom kako bi izdržavala dijete.

Potresna životna priča

Iako važi za jednog od najboljih snuker igrača svih vremena, O’Salivenova životna priča obilježena je teškim okolnostima.

Njegova majka je u ranoj mladosti završila u zatvoru zbog utaje poreza, a još teži udarac usledio je kada je njegov otac, Roni O’Saliven stariji, osuđen za ubistvo neposredno prije njegovog 17. rođendana.

– Radije bih imao normalan porodični život nego veliku karijeru u snukeru – govorio je O’Saliven.

Njegov otac je u noćnom klubu u Čelsiju ubio Brusa Rajana, za koga se kasnije ispostavilo da je bio vozač Čarlija Kreja, brata poznatih gangstera Ronija i Redžija Kreja.

Osumnjičeni je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, ali je nakon 18 godina pušten na slobodu. Porodica je u tom periodu prolazila kroz težak period, o čemu je govorila i O’Salivenova majka Marija.

O’Saliven je nakon tog šoka privremeno prekinuo karijeru, a kasnije se suočio i sa zavisnošću od alkohola i kanabisa. Zbog pozitivnog testa na kanabis 1998. godine ostao je bez titule, a dvije godine kasnije završio je na liječenju.

– Izgubio sam godine u porocima i borbi sa samim sobom. Nisam bio fokusiran na snuker i nisam napredovao – priznao je.

Ipak, uspio je da se vrati i izgradi karijeru zbog koje ga mnogi smatraju najvećim igračem u istoriji snukera.

