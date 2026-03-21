Sve veća misterija smrti žene čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

U ventilacionom otvoru za zgradu na Vračaru pronađeno je tijelo Stele Savić (59), koja je nestala prije dvadesetak dana.

Prizori u blizini mjesta na kom je otkriveno tijelo, ostavilo je sve bez riječi. Stanari ovog dijela Beograda kažu da su u šoku i da niko do danas ništa neobično nije primijetio.

Policija je inače obavila uviđaj, dok su stanari zgrade, vidno potreseni, nemo posmatrali šta se dešava.

"U takav otvor nije mogla da upadne sama, ili je ušla ili ju je neko ubacio. Otvor ima gornji betonski dio, usljed kog nije mogla da se saplete i padne. Morala je da uđe unutra pod nekim okolnostima ili da je neko ubaci. Moguće da je bila pod dejstvom nekih supstanci, na osnovu riječi Kristijana Golubovića. Možda se ona dezorijentisala ovih dana kada je bilo ružnije vrijeme i pokušala da se tu skloni", kaže Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

"Nije imala bližu rodbinu i komšiluk"

Kako Nedić kaže, prve pretpostavke su da je ona sama ušla u otvor, iako je otvor uzak okružen betonskim pločama:

"Kristijan Golubović se pita kako je niko nije primijetio prilikom prolaska. Ona nije imala neku rodbinu i komšiluk sa kojima je bila u dobrim odnosima. Niko nije ni razmišljao sigurno o tome da se tu može nalaziti tijelo, otvor je toliki da u njega mogu da uđu pas i mačka.

Na mjestu nesreće ekipa Kurira zatekla je Kristijana Golubovića, vidno potresenog zbog tragedije. Kako je istakao tada, naljutila ga je činjenica da joj niko od prolaznika nije pomogao.

"Sve informacije navode na to da se nesrećna žena sklupčala i u tom položaju ostala u rupi. Nemoguće je da ljudi prođu pored rupe i nikom ne prijave", kaže Nedić.

Kristijan je godinama vodio računa o njoj

Podsjetimo, Kristijan Golubović došao je sa prijateljem kako bi zapalio svijeću, a kako je dodao, na ovom mjestu napraviće joj i spomenik.

"Očajan sam, u pitanju je Stela Savić, ja godinama vodim računa o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, ona je upala u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti", rekao je Kristijan za Kurir i dodao:

"Nestanak je prijavljen prije 20-ak dana, nestala je kada se sve ono meni izdešavalo sa ženom. Ja sam van sebe. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi.