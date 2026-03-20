Čekićem polupao pet policijskih auta

Beogradska policija uhapsila je državljanina BiH čiji su inicijali M.D. (45) osumnjičenog da je čekićem oštetio pet policijskih vozila, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Osumnjičeni je juče oko 18.00 časova na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila.

Prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.

Povrijeđen je jedan policajac, kome je ukazana ljekarska pomoć, prenosi "Srna".

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu zbog krivičnih djela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.