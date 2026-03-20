Čekićem polupao pet policijskih auta

Autor:ATV
20.03.2026
13:31
Komentari:0
Beogradska policija uhapsila je državljanina BiH čiji su inicijali M.D. (45) osumnjičenog da je čekićem oštetio pet policijskih vozila, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.
Osumnjičeni je juče oko 18.00 časova na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila.
Prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.
Povrijeđen je jedan policajac, kome je ukazana ljekarska pomoć, prenosi "Srna".
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu zbog krivičnih djela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Trenutno na programu