Hapšenje u Novom Sadu: Htio da ubije tinejdžera, drugi mladić bježao kroz prozor

Autor:ATV
20.03.2026
13:04
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S.M. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, kao i njegovog sugrađanina B. S. (46), zbog sumnje da je učinio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.
Sumnja se da je S. M. sinoć, u jednom stanu u Novom Sadu, tokom međusobnog sukoba, zadao nekoliko uboda nožem osamnaestogodišnjaku iz okoline grada, koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine.
U tom trenutku, u stanu je bio i dvadesetogodišnjak iz okoline Inđije, koji je iskočio kroz prozor i takođe je zbrinut u Kliničkom centru. Takođe, sumnja se da je B. S. nakon sukoba uklonio predmete i tragove sa lica mjesta, prenosi Telegraf.rs.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
