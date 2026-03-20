Hapšenje u Novom Sadu: Htio da ubije tinejdžera, drugi mladić bježao kroz prozor

20.03.2026

13:04

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S.M. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, kao i njegovog sugrađanina B. S. (46), zbog sumnje da je učinio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Sumnja se da je S. M. sinoć, u jednom stanu u Novom Sadu, tokom međusobnog sukoba, zadao nekoliko uboda nožem osamnaestogodišnjaku iz okoline grada, koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine.

U tom trenutku, u stanu je bio i dvadesetogodišnjak iz okoline Inđije, koji je iskočio kroz prozor i takođe je zbrinut u Kliničkom centru. Takođe, sumnja se da je B. S. nakon sukoba uklonio predmete i tragove sa lica mjesta, prenosi Telegraf.rs.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

