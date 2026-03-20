Evo u kakvom su stanju putnici nakon jezivog sudara sa kamionom

Četvoro ljudi povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros nešto prije devet sati na auto-putu Beograd - Niš u visini sela Trnava, a sada su se pojavile i prve informacije i njihovom stanju.

Iz Univerzitetskom kliničkog centra Niš potvrdili da su četiri osobe dovezene nakon teške saobraćajne nesreće, piše Informer.rs.

"U UKC Niš su sada dovezene tri ženska osobe stare 50, 39 i 25 godina. Pored njih zbrinut je i muškarac star 47 godina", saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Kako je precizirano, svi povrijeđeni u nesreći su u svjesnom stanju.

"Sada su dovezeni i o stepenu eventualnih povreda saopštićemo informacije tek nakon dijagnostike", saopšteno je iz UKC Niš.

Da podsjetimo, došlo je do sudara autobusa " Nišekspresa" i teretnog vozila.

Na lice mjesta odmah je izašla Hitna pomoć.

Policija je obavlja uviđaj, a više o uzroku nesreće znaće se nakon istrage.