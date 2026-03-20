U brutalnoj sačekuši pretukli mladića motkama: Mrežama kruži uznemirujući video

ATV

20.03.2026

10:17

Foto: MUP Srbije

Društvenim mrežama počeo je da se širi uznemirujući snimak brutalnog nasilja koji je, prema nezvaničnim informacijama, zabilježen na ulicama Čačka.

Na snimku se vidi trenutak u kojem grupa maskiranih napadača brutalno prebija jednog tinejdžera.

Sačekuša i zvjersko prebijanje

Incident je počeo kada su dvojica mladića prišla tinejdžeru i započela razgovor s njim. Međutim, situacija je brzo eskalirala kada su se pojavila još četvorica napadača, koji su ga potpuno opkolili.

Kako se vidi na snimku, dvojica napadača bila su naoružana drvenim motkama. Žrtva je pokušala da pobjegne, ali su ga nasilnici brzo sustigli i oborili na pločnik. Dok je tinejdžer ležao na zemlji, četvorica mladića su ga besomučno udarala motkama i šutirala po cijelom tijelu.

Napadači u bjekstvu

U jednom trenutku, uprkos teškim povredama, napadnuti mladić je uspio da pruži otpor i pokuša da se otrgne, nakon čega se grupa nasilnika razbježala u nepoznatom pravcu. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da su svi napadači nosili kapuljače kako bi sakrili identitet, što ukazuje na to da je napad bio planiran.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda povrijeđenog mladića, kao ni o tome da li je policija identifikovala učesnike ovog incidenta koji je uznemirio građane Čačka i širu javnost, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

