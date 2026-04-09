Srbin telefonskom prevarom "ojadio" austrijske penzionere za 600.000 evra

09.04.2026 23:08

Србин телефонском преваром "ојадио" аустријске пензионере за 600.000 евра
Pokrajinski sud u Feldkirhu osudio je državljanina Srbije na četiri godine zatvora zbog teške, profesionalne prevare koju je izveo kao pripadnik međunarodne bande.

Kao član bande koja je preko „lažnih telefonskih poziva“ navodila empatične penzionere da predaju novac i dragocjenosti, on je sa svojim saučesnicima nanio ogromnu štetu. Kada se saberu svi pokušaji prevare, suma iznosi preko 600.000 evra. Presuda još nije pravosnažna.

Inače, ovaj 22-godišnji muškarac iz Srbije, koji ne govori njemački, imao je ulogu takozvanog "preuzimača" u telefonskim prevarama. Tokom poziva žrtvama je bilo predstavljano da im je sin ili ćerka izazvao/la smrtonosnu nesreću i da se sada nalazi u pritvoru. Pozivalac, koji se uvjerljivo predstavljao kao policajac ili tužilac, navodio je prevarene da povjeruju kako bi davanjem kaucije mogli da "izvuku" svoje najbliže iz zatvora, prenose Nezavisne novine.

Bandi pripadao i državljanin BiH

Inače, ovoj bandi je pripadao i državljanin BiH koji je uhvaćen u pokušaju prevare 73-godišnje penzionerke iz Graca. Naime, nju su navodno nazvali iz policije i predstavili su se kao glavni policijski inspektor i policajac za hitne slučajeve, a da bi sve bilo uvjerljivije, čak su je spojili i sa policijskim psihologom. Navodno su joj rekli da je njena imovina na meti odbjeglih lopova te da bi trebala da podigne novac iz banke i preda ih policiji na čuvanje! Kako prenose austrijski mediji, riječ o šestocifrenoj sumi.

Bukvalno su je tri dana konstantno zvali, govorili joj da je ugrožena, da bi ona na kraju otišla da podigne tu sumu, ali, na njenu sreću, nije mogla iz bezbjednosnih razloga. Tada je penzionerka postala sumnjičava i konačno se obratila rođacima, koji su je posavjetovali da se lično obrati policiji. Kada su shvatili da je riječ o prevari, policija je napravila zamku za prevarant koji je navodno, u ime policije, došao da pokupi njen novac i odnese ga u policijski sef.

Inače, neki od načina na koje su varali penzionere jeste da ih nazovu sa nekog broja i predstave se kao njihovi sinovi i kćerke, navodeći da su izgubili telefon i morali promijeniti broj. Kada bi stekli njihovo povjerenje, samo bi ih opljačkali.

