Pres-služba Kremlja saopštila je danas da je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio vaskršnje primirje.

U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa približavanjem pravoslavnog praznika Vaskrsa, proglašen prekid vatre od 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) 11. aprila do kraja dana 12. aprila, prenio je TASS.

Ističe se da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slijediti ruski primjer u vezi sa primirjem.

Navodi se da je Putin takođe naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.