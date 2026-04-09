Putin proglasio vaskršnje primirje

ATV
09.04.2026 21:37

Предсједник Русије Владимр Путин.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Pres-služba Kremlja saopštila je danas da je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio vaskršnje primirje.

U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa približavanjem pravoslavnog praznika Vaskrsa, proglašen prekid vatre od 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) 11. aprila do kraja dana 12. aprila, prenio je TASS.

Ističe se da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slijediti ruski primjer u vezi sa primirjem.

Navodi se da je Putin takođe naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

