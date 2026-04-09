Netanjahu dao instrukcije: Započnite što prije

Autor:

ATV
09.04.2026 21:26

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Foto: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je dao instrukcije svojoj Vladi da što prije započne mirovne pregovore sa Libanom koji bi uključivali razoružavanje Hezbolaha.

"U svjetlu ponovljenih zahtjeva Libana za otvaranje direktnih pregovora sa Izraelom, juče sam naložio Vladi da što prije započne direktne pregovore sa Libanom", rekao je Netanjahu.

On je naglasio da će fokus predstojećih pregovora biti razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje mirnih odnosa između Izraela i Libana.

Libanski predsjednik Džozef Aun rekao je ranije da je "jedino rješenje za situaciju postizanje prekida vatre između Izraela i Libana, nakon čega slijede direktni pregovori između te dvije države".

