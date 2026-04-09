Ukrao torbicu ispred paba, nije znao šta se u njoj nalazi

09.04.2026 20:49

Foto: Pexels/Wendy Wei
Foto: Pexels/Wendy Wei

Lopov koji je iskoristio priliku i ukrao žensku torbicu ispred jednog londonskog paba, osuđen je na dvije godine i tri mjeseca zatvora.

Tek nakon hapšenja doživio je šok života. Saznao je da je u torbici bilo draguljima optočeno Faberžeovo jaje i komplet satova vrijedan nevjerovatnih 2,2 miliona funti (oko 2,6 miliona evra).

Iako je vrijednost jajeta procijenjena na milione, lopov očigledno nije imao pojma šta drži u rukama. Njegova advokatica izjavila je na sudu da je Enco Kontičelo, inače bivši kuvar koji je postao zavisnik o kokainu, torbu s laptopom i nevjerovatnim dragocjenostima predao trećim osobama u zamjenu za – drogu.

Pao zbog banalne greške

Policija je 29-godišnjaka uhvatila jer je bio dovoljno neoprezan da pokuša iskoristiti kartice žrtve u obližnjoj prodavnici svega par minuta nakon krađe. Tada nije ni slutio da je u rukama imao bogatstvo koje mu je moglo promijeniti život.

Nenadoknadiv gubitak

Tužilaštvo je istaklo kako na svijetu postoji samo sedam takvih Faberžeovih setova, što ovaj gubitak čini nenadoknadivim za kompaniju "Craft Irish Whiskey Company", u čijem su vlasništvu bili, prenosi Dnevnik.hr.

