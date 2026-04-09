Iran: Ormuski moreuz je otvoren

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzadeh izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren, ističući da je Iran posvećen miru na Bliskom istoku, ali da ostaje skeptičan prema "drugoj strani".

"Ormuski moreuz je otvoren. Svaki civilni brod može da prođe uz smjernice iranskih vlasti. To uputstvo je neophodno jer je, kao dio ovog rata, Iran minirao ključni plovni put, a te mine su ostale", rekao je on za ITV.

Kako je naveo, iranske vlasti imaju mape i precizne lokacije za bezbjedan prolaz.

Kontrola moreuza kao ključni faktor krize

Iranski TV kanal navodi da je kontrola nad moreuzom tokom rata izazvala globalnu energetsku i ekonomsku krizu, a ograničen prolazak brodova bio je jedan od razloga zbog kojih su Sjedinjene Američke Države pristale na pregovore.

Hatibzadeh je naglasio da je otvorenost moreuza najveća snaga Irana i ključ svakog primirja.

Upozorio je da bi, ukoliko SAD i Izrael ne pristanu na ključne zahtjeve Teherana, moreuz ponovo mogao biti zatvoren.

"Prolaz je moguć samo uz saglasnost Irana, koliko god on bio otvoren. Svako ko komunicira sa iranskim vlastima ima dozvolu za prolazak", rekao je.

Liban kao ključna tačka spora

Centralni dio iranskih zahtjeva odnosi se i na prekid vatre u Libanu.

Novi talas izraelskih napada, u kojima je poginulo 200 ljudi, doveo je u pitanje 14-dnevno primirje.

"Imam sve razloge da budem skeptičan u pogledu namjera druge strane, ali vidimo da Izraelci krše uslove. Teško kršenje se dešava upravo sada u Libanu, juče je bio masakr", rekao je Hatibzadeh.

Kritike Velikoj Britaniji

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana poručio je da britanska vlada treba da se "suoči sa činjenicama", navodeći da je Velika Britanija omogućila američkim bombarderima B-2 da izvode napade na Iran iz baza RAF-a.

"Besmisleno je da neka zemlja tvrdi da nije dio rata, a istovremeno pruža svu infrastrukturu za pokretanje ofanzivnih operacija protiv druge zemlje", rekao je.

London: Riječ je o odbrambenim operacijama

Vlada Velike Britanije insistira da je dozvola SAD da koriste britanske vojne baze bila isključivo u okviru odbrambenih operacija.

"Ali u očima Iranaca, nema razlike između odbrambenih i ofanzivnih operacija", zaključio je iranski zvaničnik, prenosi Tan‌jug.