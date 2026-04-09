Maskirani razbojnici upali u poštu i odnijeli vreće sa parama

U poštu na Zvezdari danas oko 18 sati upala su dva muškarca i od zaposlene uzeli novac, saznaje Telegraf.

Obojica su na glavama nosila fantomke i bila obučena u crno.

Pa nije ni čudo što se žena koja je radila u pošti toliko uplašila za svoj život, da joj je pozlilo.

Ljudi koji su se našli na licu mjesta kažu da su pobjegli pješaka.

Za sad nije poznato koliko su novca odnijeli, piše Telegraf.